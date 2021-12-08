Отправлено: - 12:39

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Это уже лет, с 2007го года с ними.. Вот каждый день жалуются на протяжении почти 15ти лет..

Цитата:Корни корниИх просто так не вытравитьЖалобы и доносы у них в кровиО у соседа потефон появился а у нас нету! Обидно надо в НКВД донос написать что сосед про товарища Сталина нехорошо говорил)) так и жили