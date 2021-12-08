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≡ Уроженка Казахстана Сауле Омарова отказалась от высокого поста в США
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43014
Уроженка Казахстана Сауле Омарова отказалась от высокого поста в США
Отправлено: 08.12.21 - 11:18
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Ранее ее кандидатуру на данный пост предложил президент США Джо Байден. Однако на слушаниях в сенате Омарова подверглась резкой критике. Так, сенатор-республиканец Джон Кеннеди задался вопросом, следует ли ее называть профессором или товарищем.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14499
Re: Уроженка Казахстана Сауле Омарова отказалась от высокого...
Отправлено: 08.12.21 - 11:18
#1
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четыре пары обуви, два одеколона, два ремня и носки
до добра не довели.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6454
Re: Уроженка Казахстана Сауле Омарова отказалась от высокого...
Отправлено: 08.12.21 - 11:54
#2
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Омереканцы..
Там тоже все стараются быть чиновниками..
У них что там, сильно отличаются зарплаты от остального народа, как у нас?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6454
Re: Уроженка Казахстана Сауле Омарова отказалась от высокого...
Отправлено: 08.12.21 - 12:25
#3
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О, родилась среди коммунистов и как она пострадала то?
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1385
Re: Уроженка Казахстана Сауле Омарова отказалась от высокого...
Отправлено: 08.12.21 - 12:28
#4
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в суд надо было на сенатора подавать за дискриминацию, а не оправдываться
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11380
Re: Уроженка Казахстана Сауле Омарова отказалась от высокого...
Отправлено: 08.12.21 - 12:32
#5
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И кому интересны эти новости?
Че там Лера Кудрявцева уроженка Казахстана делает? А Сабуров что планирует? А А студио?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6454
Уроженка Казахстана Сауле Омарова отказалась от высокого поста в США
Отправлено: 08.12.21 - 12:34
#6
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Цитата:
abaika95:
Лера Кудрявцева уроженка Казахстана

И главное Жириновский...
Что то казахстанские журналисты молчат о нем..
Нет бы гордиться..
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
78
Re: Уроженка Казахстана Сауле Омарова отказалась от высокого...
Отправлено: 08.12.21 - 14:14
#7
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Цитата:
111:
О, родилась среди коммунистов и как она пострадала то?

Свобода и коммунизм не совместимы !

они там очень бояться коммунистов .даже когда заполняешь иммиграционную форму DS-260 ,отвечаешь на вопросы связанные с прчастностью к кп .
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11380
Уроженка Казахстана Сауле Омарова отказалась от высокого поста в США
Отправлено: 08.12.21 - 14:25
#8
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Цитата:
111:
Что то казахстанские журналисты молчат о нем.. Нет бы гордиться..

Гордится тем что у нас такие творческие цирковые личности рождались?))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14378
Re: Уроженка Казахстана Сауле Омарова отказалась от высокого...
Отправлено: 08.12.21 - 14:42
#9
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Гремми же получили, и хватит. Хорошего - по-маленьку :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6454
Уроженка Казахстана Сауле Омарова отказалась от высокого поста в США
Отправлено: 08.12.21 - 14:50
#10
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Цитата:
YESNO:

Да, вот это позор..
Сам же благодаря коммунистам поднялся..
А эта речь, это конечно, вообще было недопустимо..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6454
Уроженка Казахстана Сауле Омарова отказалась от высокого поста в США
Отправлено: 08.12.21 - 14:51
#11
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Цитата:
abaika95:
Гордится тем что у нас такие творческие цирковые личности рождались?))

Ну у наших же привычка, даже если пукнул в Казахстане, и где то поднялся, восхищаться этим человеком..
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