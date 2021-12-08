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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 268 из 269«1...266267268269»
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6454
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 12:37
#4006
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Цитата:
abaika95:
Подстрекательство а потом жалоба на ответ) Напиши что Алекс гражданин России Сразу побежит жалобы кидать)) Обидно ему

Это уже лет, с 2007го года с ними..
Вот каждый день жалуются на протяжении почти 15ти лет..
Когда данным товарищам что то ответишь..
Ничего не поменялось..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11380
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 12:37
#4007
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У Варламова последний ролик вышел про распад СССР
Называется хотят ли русские в совок?
Над глянуть
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11380
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 12:39
#4008
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Цитата:
111:
Это уже лет, с 2007го года с ними.. Вот каждый день жалуются на протяжении почти 15ти лет..

Корни корни
Их просто так не вытравить
Жалобы и доносы у них в крови
О у соседа потефон появился а у нас нету! Обидно надо в НКВД донос написать что сосед про товарища Сталина нехорошо говорил)) так и жили
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6454
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 12:43
#4009
Комментарий удален модератором.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6454
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 12:46
#4010
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Уже чего только не наговорили на мою квартиру..
Нет, чтоб порадоваться за земляка..
Хотя даже если ты краснокордонец..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11380
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 13:24
#4011
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Начал смотреть Варламова про Россию
Пока согласен с мнением его респондентов
Особенно порадовал социолог Владислав Иноземцев (автор книги про современную Россию которая скатилась к фашизму)
Говорит что люди не по СССР скучают как по стране а по тому хорошему что было в ней
Квартиры бесплатные,люди добрее,попроще жилось по тому что можно было обратится в газету известия на проблему и тебя бы услышали в горисполкоме
А скажи давайте вернём СССР? многие начнут вспоминать и плохое другое
Чем хуже современность тем больше люди тоскуют по прошлому
Вопрос тогда,что в России при Путине так плохо что в 18 году под 70% опрошенных в РФ высказалось о ностальгии по СССР?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11380
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 13:34
#4012
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Лучший фильм про СССР Причем снятый в 1987 году
Перестройка вообще глоток культурного воздуха
Советую к просмотру сильный отрывок
Поколение 70ых против сталинского поколения
"Я что-ли орал это ура когда вы топили города и села?? Не умно как-то строить а потом кричать о спасении России!"


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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14499
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 13:56
#4013
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Цитата:
abaika95:
Начал смотреть Варламова про Россию


а что не смотришь Варламова про Казахстан?
так сильно любишь Россию?
ностальгируешь круглосуточно по ней.
да,понимаю тебя,Россия - великая страна,правоприемник СССР.

[Исправлено: alex_60, 08.12.2021 - 14:01]
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14499
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 13:59
#4014
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Цитата:
abaika95:
Лучший фильм про СССР


да, в СССР было все самое лучшее.
понимаю тебя,ты хоть и не жил в СССР,
но и ты по разным источникам понимаешь,
что жить в СССР- это было счастье.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14499
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 14:20
#4015
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Цитата:
abaika95:
Мне не приятно когда поуеховшие давным давно из страны
и строящие свои домыслы только на материалах НГ обсуждают Казахстан


обратись к Перуашеву, он двинет идею в мажилис,
мол надо запретить обсуждать Казахстан в мире.
а то совсем обнаглели,обсуждают...
а это очень неприятно..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11380
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 14:31
#4016
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Цитата:
alex_60:
а что не смотришь Варламова про Казахстан?

Смотрел тоже неплохо
Только Варламов как-то странно людей для интервью подобрал)
Косанова он назвал оппозиционером))
Цитата:
alex_60:
так сильно любишь Россию? ностальгируешь круглосуточно по ней.

Да хочу чтобы Россия стала нормальной европейской страной без комплексов наполеончика
Гигантская Финляндия
Ну или много мелких Финляндией на територии бывшей России
Как тебе?
Цитата:
alex_60:
да,понимаю тебя,Россия - великая страна,правоприемник СССР.

Великая страна в которой народ постояно страдает от невеликих наполеончиков)
Хватит быть великими пора становится нормальными
Цитата:
alex_60:
да, в СССР было все самое лучшее. понимаю тебя,ты хоть и не жил в СССР, но и ты по разным источникам понимаешь, что жить в СССР- это было счастье.

Посмотри фильм) поймёшь что даже в СССР иногда мыслили объективно не то что сейчас
Цитата:
alex_60:
обратись к Перуашеву, он

Зачем? Я вон Гафурову скажу) если примут в правило запрещать называть рашку рашкой)
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14499
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 14:36
#4017
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Цитата:
abaika95:
Хватит быть великими пора становится нормальными


а вот что-то Трамп так не считает .
"Сделаем Америку снова великой".
его лозунг.
как Россия наверное хотел.

[Исправлено: alex_60, 08.12.2021 - 14:42]
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14499
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 14:37
#4018
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Цитата:
abaika95:
Я вон Гафурову скажу)


и все засмеялись.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
657
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 14:40
#4019
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Не нужна американцам "Великая Америка". Скинули Трампа американские абайки.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14378
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 14:48
#4020
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Цитата:
abaika95:
Ну или много мелких Финляндией на територии бывшей России Как тебе?

А как насчет много мелких Сирий на территории Казахстана?))
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