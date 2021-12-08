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Уроженка Казахстана Сауле Омарова отказалась от высокого поста в США
Уроженка Казахстана Сауле Омарова отказалась от высокого поста в США
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