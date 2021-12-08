Отправлено: - 12:01

Уже не ваш земляк:

теперь уже и тараканы не смешные?!

Цитата:Хех..Точно торкнуло..Когда говорят об антисанитарии у кого либо, о тараканах и клопах, то это не тараканы смешные, а тот, кто их этой антисанитарией и плевками разводит..Ты действительно думал что тараканы смешные и над ними смеются?