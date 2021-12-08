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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 11:45
Цитата:
Да это мы давно и все там говорили на нацтемы..
Копаться неохота, ибо уже мне например нечего что то говорить, раз у меня самого жена не то что европейка, а крещеная к тому же..
А так да, было дело..
Но со временем многое встает на свои места..
abaika95:
Ты можешь высказать точку зрения на его сообщения
Ты можешь высказать точку зрения на его сообщения
Да это мы давно и все там говорили на нацтемы..
Копаться неохота, ибо уже мне например нечего что то говорить, раз у меня самого жена не то что европейка, а крещеная к тому же..
А так да, было дело..
Но со временем многое встает на свои места..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 932
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 11:45
Насколько я понимаю, внучок сейчас судорожно пытается выкрутиться из некрасивой ситуации, в которую попал с помощью своего языка и не очень умной головы. Так где мои сообщения?! Предъяви их на форуме! Ведь ты так грозился предоставить их! Предъявляй!
Или просто уйди...
Или просто уйди...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 11:47
Цитата:
Ты же в полицию побежал, вот через нее и добивайся..
Ты теперь тут причем?
Тебе я уже не должен ничего..
Иди и перед Сизо извиняйся, что так подло тогда поступил..
Его то тогда все таки выкинули, вместе с тобой..
Но ты же к его выкидыванию причастен..
[Исправлено: 111, 08.12.2021 - 11:48]
Уже не ваш земляк:
Предъяви
Предъяви
Ты же в полицию побежал, вот через нее и добивайся..
Ты теперь тут причем?
Тебе я уже не должен ничего..
Иди и перед Сизо извиняйся, что так подло тогда поступил..
Его то тогда все таки выкинули, вместе с тобой..
Но ты же к его выкидыванию причастен..
[Исправлено: 111, 08.12.2021 - 11:48]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11369
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 11:47
Саша грязный,мокрый,злой
С форума пришел домой
-что случилось?
Встретил строго
Модератор у порога
-Вышел добреньким ребенок
А вернулся,гляньте,вон как?
Плача жалуется Саша
-это все другие дети
Лишь меня увидели
Сразу же обидели
Он помялся у порога
Успокоился немного
И обидчиков ребят
Перечислил всех подряд
Обзывал меня 111
Грязь в лицо швырнул Абайка
Максик тер меня об стенку
По траве катал Валерка...
Модератор молча слушал
А потом Сашку заметил
Что ты грязный не беда
Плохо то,что ябеда..
С форума пришел домой
-что случилось?
Встретил строго
Модератор у порога
-Вышел добреньким ребенок
А вернулся,гляньте,вон как?
Плача жалуется Саша
-это все другие дети
Лишь меня увидели
Сразу же обидели
Он помялся у порога
Успокоился немного
И обидчиков ребят
Перечислил всех подряд
Обзывал меня 111
Грязь в лицо швырнул Абайка
Максик тер меня об стенку
По траве катал Валерка...
Модератор молча слушал
А потом Сашку заметил
Что ты грязный не беда
Плохо то,что ябеда..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11369
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 11:48
Цитата:
А где доктор кстати? И что было?) И где погремух? Где все??
111:
Иди и перед Сизо извиняйся, что так подло тогда поступил..
Иди и перед Сизо извиняйся, что так подло тогда поступил..
А где доктор кстати? И что было?) И где погремух? Где все??
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 11:50
Цитата:
Только чтение, не знаю за что..
Алекс как обычно и не наш на него нажаловались наверно..
Теперь втихую сидят..
Как и тогда, много лет назад..
abaika95:
где доктор кстати?
где доктор кстати?
Только чтение, не знаю за что..
Алекс как обычно и не наш на него нажаловались наверно..
Теперь втихую сидят..
Как и тогда, много лет назад..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 11:56
"Его стоит уважать.
Во-первых, у него есть принципы.
Во-вторых, он сказал – держит слово.
Это для политика редкое дело.
Если он сказал, и даже если выполнение обещанного вредит,
он все равно сделает.
Все эти годы показывают, что он друзей не сдает. Верный в дружбе",
- сказал Назарбаев.
[Исправлено: alex_60, 08.12.2021 - 11:57]
Во-первых, у него есть принципы.
Во-вторых, он сказал – держит слово.
Это для политика редкое дело.
Если он сказал, и даже если выполнение обещанного вредит,
он все равно сделает.
Все эти годы показывают, что он друзей не сдает. Верный в дружбе",
- сказал Назарбаев.
[Исправлено: alex_60, 08.12.2021 - 11:57]
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 656
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 11:58
Цитата:
Обоснуй, что враньё это те четыре новости за сутки, про которые я писал.Цитата:
"Видишь суслика? — Нет. — И я не вижу. А он есть!"
И Армата есть. И ноуты на процессорах Эльбрус. И из МКС Россия выходит после 1924 года. Посмотрим на оставшуюся МКС после этого срока, особенно без российских туалетов.Цитата:
Хорошая трансмиссия, смысла нет менять. Поменяли и мотор, и пушку, и защиту, и все приборы наблюдения и управления стрельбой, и связь, и много чего ещё.
abaika95:
Как я могу обосновать враньё российских пропогандистов?
Как я могу обосновать враньё российских пропогандистов?
Обоснуй, что враньё это те четыре новости за сутки, про которые я писал.Цитата:
abaika95:
Армата где?
Армата где?
"Видишь суслика? — Нет. — И я не вижу. А он есть!"
И Армата есть. И ноуты на процессорах Эльбрус. И из МКС Россия выходит после 1924 года. Посмотрим на оставшуюся МКС после этого срока, особенно без российских туалетов.Цитата:
abaika95:
Только вот трансмиссия старая 60ых гоДов ещё
Только вот трансмиссия старая 60ых гоДов ещё
Хорошая трансмиссия, смысла нет менять. Поменяли и мотор, и пушку, и защиту, и все приборы наблюдения и управления стрельбой, и связь, и много чего ещё.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 12:01
"Об этом все знают, секрета в этом нет. тем более он из Сибири,
из Урала, очень любил выпить. "
Стоун добавил, что не сомневается,
что оба президента могли участвовать в застольях вместе.
"Конечно. Я же воспитывался в этой среде.
Чтобы в Москве решить вопрос,
надо было уметь пить, при чем водку.
Никаких других напитков", - сказал Назарбаев.
из Урала, очень любил выпить. "
Стоун добавил, что не сомневается,
что оба президента могли участвовать в застольях вместе.
"Конечно. Я же воспитывался в этой среде.
Чтобы в Москве решить вопрос,
надо было уметь пить, при чем водку.
Никаких других напитков", - сказал Назарбаев.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 12:01
Цитата:
Хех..
Точно торкнуло..
Когда говорят об антисанитарии у кого либо, о тараканах и клопах, то это не тараканы смешные, а тот, кто их этой антисанитарией и плевками разводит..
Ты действительно думал что тараканы смешные и над ними смеются?
Уже не ваш земляк:
теперь уже и тараканы не смешные?!
теперь уже и тараканы не смешные?!
Хех..
Точно торкнуло..
Когда говорят об антисанитарии у кого либо, о тараканах и клопах, то это не тараканы смешные, а тот, кто их этой антисанитарией и плевками разводит..
Ты действительно думал что тараканы смешные и над ними смеются?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 12:04
Цитата:
Тебе это сказали в полиции?
Или сам без конца будешь клеветать?
Теперь редакция мой соучастник...
Мда уж..
[Исправлено: 111, 08.12.2021 - 12:05]
Уже не ваш земляк: То есть вы не соучастники в этой клевете?
Тебе это сказали в полиции?
Или сам без конца будешь клеветать?
Теперь редакция мой соучастник...
Мда уж..
[Исправлено: 111, 08.12.2021 - 12:05]
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14615
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 12:21
Цитата:
На каком-то форуме видел подобное требование. Это некоторая дистанция, которая затормозит в оскорблении собеседника.
alex_60: Цитата: Victor Yang: только на ВЫ - может сэр,господин,мырза?
На каком-то форуме видел подобное требование. Это некоторая дистанция, которая затормозит в оскорблении собеседника.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 12:24
Мырза 111, может отдохнете за ланчем,
нельзя же нарушать распорядок дня.
даже ради других нарушений.
[Исправлено: alex_60, 08.12.2021 - 12:29]
нельзя же нарушать распорядок дня.
даже ради других нарушений.
[Исправлено: alex_60, 08.12.2021 - 12:29]
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