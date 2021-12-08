Прогноз на 5 дней
ясно-22°C
  • 779 мм рт.ст.
  • 77% влажность
  • З-ЮЗ, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Когда медикам выплатят надбавки вместо отменяемых "ковидных"
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43012
Когда медикам выплатят надбавки вместо отменяемых "ковидных"
Отправлено: 08.12.21 - 09:43
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда и в каком размере врачи получат новые выплаты вместо отменяемых "ковидных" надбавок? Каким категориям медицинских работников они полагаются? На эти вопросы ответила вице-министр здравоохранения Асем Нусупова.
Читать новость

a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14484
Re: Когда медикам выплатят надбавки вместо отменяемых...
Отправлено: 08.12.21 - 09:43
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
так вроде ковид уже на излете..
да и риск у врачей и без ковида всегда был.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 48, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 48
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS