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≡ Столица нашей Родины?
 
 
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Куратор темы: Серый волк
Голосование:  Какой город вы считаете столицей своей Родины?
Нурсултан (Астана, Целиноград)
Москва
Вашингтон
Исламабад
 
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6423
Столица нашей Родины?
Отправлено: 07.12.21 - 18:41
#16
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Нет Киева..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14374
Столица нашей Родины?
Отправлено: 07.12.21 - 19:07
#17
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Цитата:
111:
Нет Киева..

Ну голосуй за Вашингтон, не ошибешься :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6423
Столица нашей Родины?
Отправлено: 07.12.21 - 21:00
#18
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Цитата:
maxsaf:
Ну голосуй за Вашингтон

Я за тебя волнуюсь..
Как то Серый не вспомнил про настоящий Киев..
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11776
Столица нашей Родины?
Отправлено: 07.12.21 - 21:33
#19
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Ну вот и первая сенсация!
Фото заходящего в Мельзавод солнца в городе Кустанай с подписью вот закат в моей столице ещё никто никогда не выкладывал!
Ураааа!


Вот что Родина животворящая с читателями делает! :-)


А вообще вот, сейчас закат в моей столице..


:lol:

[Исправлено: Серый волк, 07.12.2021 - 19:15]
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11776
Столица нашей Родины?
Отправлено: 07.12.21 - 22:07
#20
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Цитата:
111:
Как то Серый не вспомнил про настоящий Киев..


Настоящий это как столица Родины моей?
О простите. Я даже предположить не мог, что кто-то родился между 882 годом от Рождества Христова и до 1240 года, когда Киев был столицей наших городов! :lol:
На всякий случай сразу извинюсь перед остальными, ведь до 882 года столицей Родины был Новгород.

А например в 111 году Рим был столицей процветающей Римской империи, которой было всего 95 лет.
Восточными землями Империи в 111 году правил Плиний Младший.
полное имя — Гай Пли́ний Цеци́лий Секу́нд; лат. Gaius Plinius Caecilius Secundus
Великий человек, адвокат, консул-суффект и писатель, внесший огромный вклад в развитие наук, искуств и литературы.
Уже в 14 лет Плиний написал свою первую трагедию (на древнегреческом языке, на котором в тогдашней римской империи принято было создавать произведения).
В 111 году Плиний был уже опытным правителем восточных территорий на которых был полнейший порядок.
в 109 году он издал 5 томов своих писем, по которым мы отлично знаем историю империи и всех зависимых от нее земель вплоть до земель Китая, в мельчайших подробностях.

Почему-то в городе Костанае нет улицы его имени, а бывшая улица Ленина названа именем Аль=фараби, о котором ничего неизвестно практически, кроме того, что почти всю сознательную жизнь прожил в Багдаде и Дамаске... и ничего не осталось.
Где родился точно, когда и как умер. умел ли писать, есть только обрывки нескольких якобы его фраз дошедших в пересказе. Хотя последний жил на примерно 800 лет позже, но такое ощущение что до уровня на 8 веков до него существовавшей развитой и цивилизованной империи ему было как до луны пешком. :lol:

[Исправлено: Серый волк, 07.12.2021 - 19:26]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11361
Столица нашей Родины?
Отправлено: 08.12.21 - 00:20
#21
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Цитата:
Серый волк:
А твой насяльник знает перевод слов "Палка" и "Пендаль"

Палка и пендаль? Любимые слова твоего начальника мэра Дубны что-ли были?
Плохо же тебе жилось там)Цитата:
azlk:
за Москву проголосовал, родился в СССР, столица СССР - Москва, если кто не знал)))

Странно а в КазССР получается никто не родился? Или союзная республика со своей столицей не считается?))
Ну россияне чтож сделаешь
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11361
Столица нашей Родины?
Отправлено: 08.12.21 - 00:21
#22
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Ну вот хоть и подсчитаем
21 россиянин на форуме
5 казахстанцев
И 3 тролля не нашедшие своих столиц)
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14612
Столица нашей Родины?
Отправлено: 08.12.21 - 00:34
#23
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Цитата:
abaika95:
Странно а в КазССР получается никто не родился? Или союзная республика со своей столицей не считается?))

Столицы КазССР в вариантах нет.
Я не стал участвовать в этой клоунаде - что? Зачем? Для чего? Если опрос с целью узнать сколько граждан и каких стран тут находится - так можно было прямо и спросить, или уточнения в вопрос и ответы внести, чтобы не было разнотолков. Да и у слова Родина есть разный смысл.
Или автор вопроса недавно узнал названия столиц государств и решил блеснуть тут интеллектом, потягаться с местными невеждами? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14374
Столица нашей Родины?
Отправлено: 08.12.21 - 01:30
#24
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Цитата:
Victor Yang:
что? Зачем? Для чего?

Серый советский союз собрался восстанавливать в прежних границах :lol:
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11776
Столица нашей Родины?
Отправлено: 08.12.21 - 02:15
#25
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Цитата:
Victor Yang:
Я не стал участвовать

А вы гражданин Янг можете сильно не усердствовать. :-)
Бабайка с вами кормом из миски очень теперь маловероятно, что поделится. :-) Начальник талибский прочитает, что оплачивает работу, мешок корма, наполнитель лотка а на форуме по признанию самого агента три местных :-) Думаю большая жаба не только корм ему зажмет, но и без палки за потраченное впустую не обойдется. :lol: :-)




[Исправлено: Серый волк, 07.12.2021 - 23:32]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6423
Столица нашей Родины?
Отправлено: 08.12.21 - 03:32
#26
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Цитата:
Серый волк:
когда Киев был столицей наших городов!

Вот этого не знал..
Почитал, оказывается он да, был центром Руси.
А потом стал центром монголо татаров...
Потом что то литовским...
А потом его выкупила Русь за 146 тысяч рублей..
Хм..
Как на выборах на 146 процентов..
Только не понял, раз Россия его купила, то как он очутился у украинцев?
Омерика же тоже Аляску купила, но она омереканская, нет там никакой Украины..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6423
Столица нашей Родины?
Отправлено: 08.12.21 - 03:46
#27
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Даже на форуме 146 человек...
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