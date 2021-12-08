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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
920
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 01:53
#3946
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Ибо, как мне объяснили, выражение "грязный рот и язык" теперь относится не к характеристикам человека, а к оскорблениям. Но я думаю, теперь они гораздо тщательнее будут "фильтровать базар" некоторых.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
920
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 01:56
#3947
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Вот ведь как получается - дашь волю некоторым, не забанишь своевременно, и придётся отвечать!Пусть я даже и прослыву склочником, но справедливость должна восторжествовать.Ибо лгать и распространять клевету на страницах с молчаливого согласия - чревато.
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
920
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 02:03
#3948
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Так же находим вот ещё что:
Однако казахстанцам также могут быть нанесены и публичные оскорбления. Обычно они могут подразумевать использование средств массовой информации, соцсетей. То есть это групповые чаты, комментарии в открытых сообществах и так далее. В этом случае, согласно второй части статьи 131, нанесший оскорбление пользователь может получить штраф до 200 МРП или 583 400 тенге. Как и в первом случае, наказание может быть заменено исправительными работами на ту же сумму, или общественными работами до 180 часов. Однако, чтобы начать расследование по делу об оскорблении, необходимо заявление от потерпевшей стороны. При этом все доказательства заявитель также должен предоставить самостоятельно. Читайте больше:


Не знаю, попадаю ли я под определение "казахстанец", но, я думаю, что в свой приезд в Кустанай я смогу найти время, чтобы совершить поход в прокуратуру и подать заявление.
ПыСы. О, сколько нам открытий чудных, готовит простое обращение к поисковику.
ПыПыСы. Я думаю, сейчас сжался кружок не только у внучка...
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
920
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 02:11
#3949
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Очень познавательно. Почти 467 тысяч тенге.Правда, денежки уйдут в казну.Но одно радует - можно компенсировать моральный ущерб. А вот там суммы могут фигурировать вообще разные - от 1 тенге до пределов, ограничиваемых жадностью. Ну или чувством справедливости.
Так что желаю внучку и в дальнейшем распространять клевету о сданных мной в детдома детях, о моих призывах об убийствах на национальной почве, а ещё о том, что я там что-то писал о своих родителях нехорошее.
ПыСы. Мой тебе совет - не тянись к планшету после хотя бы одного стакана ежедневного ежевечернего пива. Ибо прощайте квартиры...
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
920
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 02:13
#3950
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Это я ещё не развиваю тему об ответственности НГ в распространении клеветы...
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6421
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 02:28
#3951
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
смогу найти время, чтобы совершить поход в прокуратуру и подать заявление

Ну с..., социально ответственного гражданина на Руси видно было всегда издалека..

[Исправлено: 111, 08.12.2021 - 02:30]
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
920
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 02:30
#3952
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Цитата:
111:

Пусть в твоих глазах я буду стукач. Но кто-то должен остановить этот поток клеветы и лжи. Готовь квартирки к продаже.Ну или к конфискации.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6421
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 02:33
#3953
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Пусть в твоих глазах я буду стукач. Но

Что, заплакал, жаловаться во все органы побежал?
Флаг тебе в руки, только зачем говорить и угрожать..
Делай..
Ну а пока я потрясусь от страха..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6421
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 02:36
#3954
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Раз редакция позволяет на своих страницах распространять клевету,

Уже и редакцию, в который раз обвиняешь..
Теперь вот на всех победал заяву в прокуратуру писать..
Эх ты, тебя прикормили, приютили, а ты как был ссссс..социально ответственным гражданином, так и остался..
Мне честно, стыдно что я с таким даде говорил, кто обвиняет редакцию в том, что сам же тут разводит этот срач, а потом жалуется и обвиняет всех..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6421
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 02:40
#3955
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
развиваю тему об ответственности НГ в распространении клеветы...

Ну, не пытайся даже руку кусать, которая тебе подает пищу..
Это известная народная поговорка..
Но ты не такой..
Ну кроме как подлостью, как это назвать, еще бОльшая подлость..
У них и без таких как ты проблемы, а тут еще ты..
Говорил же, пошли вместе на премодерацию, ты затрусил..
Теперь вот в полицию идешь с заявлением..
Эх ты..
Хочется сказать выражение по максафу на букву М, но опять же, только этого мало..
Не скажу ничего..
Пусть все видят, какой ты в душЕ..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6421
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 02:56
#3956
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
обращение к поисковику.

Вот сижу от страха и думаю, может правду сказать как меня зовут и адрес указать?
А то найдут в поисковике, меня то не так просто найти, а явка с повинной в полицию хоть как то сгладит мне наказание, а то..
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Готовь квартирки к продаже.Ну или к конфискации.

Наверно сделаю явку с повинной..
Меня зовут Тулепов Мереке Заканович.
Живу на АльФараби 85..
Хм..
Может еще поплакать артистично?
Жаль что в комментарии не могу это показать..
Рыдаю, честно...
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