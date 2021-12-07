111: Как то Серый не вспомнил про настоящий Киев..
Настоящий это как столица Родины моей? О простите. Я даже предположить не мог, что кто-то родился между 882 годом от Рождества Христова и до 1240 года, когда Киев был столицей наших городов! На всякий случай сразу извинюсь перед остальными, ведь до 882 года столицей Родины был Новгород.
А например в 111 году Рим был столицей процветающей Римской империи, которой было всего 95 лет. Восточными землями Империи в 111 году правил Плиний Младший. полное имя — Гай Пли́ний Цеци́лий Секу́нд; лат. Gaius Plinius Caecilius Secundus Великий человек, адвокат, консул-суффект и писатель, внесший огромный вклад в развитие наук, искуств и литературы. Уже в 14 лет Плиний написал свою первую трагедию (на древнегреческом языке, на котором в тогдашней римской империи принято было создавать произведения). В 111 году Плиний был уже опытным правителем восточных территорий на которых был полнейший порядок. в 109 году он издал 5 томов своих писем, по которым мы отлично знаем историю империи и всех зависимых от нее земель вплоть до земель Китая, в мельчайших подробностях.
Почему-то в городе Костанае нет улицы его имени, а бывшая улица Ленина названа именем Аль=фараби, о котором ничего неизвестно практически, кроме того, что почти всю сознательную жизнь прожил в Багдаде и Дамаске... и ничего не осталось. Где родился точно, когда и как умер. умел ли писать, есть только обрывки нескольких якобы его фраз дошедших в пересказе. Хотя последний жил на примерно 800 лет позже, но такое ощущение что до уровня на 8 веков до него существовавшей развитой и цивилизованной империи ему было как до луны пешком.
abaika95: Странно а в КазССР получается никто не родился? Или союзная республика со своей столицей не считается?))
Столицы КазССР в вариантах нет. Я не стал участвовать в этой клоунаде - что? Зачем? Для чего? Если опрос с целью узнать сколько граждан и каких стран тут находится - так можно было прямо и спросить, или уточнения в вопрос и ответы внести, чтобы не было разнотолков. Да и у слова Родина есть разный смысл. Или автор вопроса недавно узнал названия столиц государств и решил блеснуть тут интеллектом, потягаться с местными невеждами?
А вы гражданин Янг можете сильно не усердствовать. Бабайка с вами кормом из миски очень теперь маловероятно, что поделится. Начальник талибский прочитает, что оплачивает работу, мешок корма, наполнитель лотка а на форуме по признанию самого агента три местных Думаю большая жаба не только корм ему зажмет, но и без палки за потраченное впустую не обойдется.
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