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Так же находим вот ещё что:Однако казахстанцам также могут быть нанесены и публичные оскорбления. Обычно они могут подразумевать использование средств массовой информации, соцсетей. То есть это групповые чаты, комментарии в открытых сообществах и так далее. В этом случае, согласно второй части статьи 131, нанесший оскорбление пользователь может получить штраф до 200 МРП или 583 400 тенге. Как и в первом случае, наказание может быть заменено исправительными работами на ту же сумму, или общественными работами до 180 часов. Однако, чтобы начать расследование по делу об оскорблении, необходимо заявление от потерпевшей стороны. При этом все доказательства заявитель также должен предоставить самостоятельно. Читайте больше:Не знаю, попадаю ли я под определение "казахстанец", но, я думаю, что в свой приезд в Кустанай я смогу найти время, чтобы совершить поход в прокуратуру и подать заявление.ПыСы. О, сколько нам открытий чудных, готовит простое обращение к поисковику.ПыПыСы. Я думаю, сейчас сжался кружок не только у внучка...