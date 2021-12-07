Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Столица нашей Родины?
Столица нашей Родины?
Куратор темы: Серый волк
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 6416
Столица нашей Родины?
Отправлено: 07.12.21 - 18:41
Нет Киева..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 14373
Столица нашей Родины?
Отправлено: 07.12.21 - 19:07
Цитата:
Ну голосуй за Вашингтон, не ошибешься
111:
Нет Киева..
Нет Киева..
Ну голосуй за Вашингтон, не ошибешься
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 6416
Столица нашей Родины?
Отправлено: 07.12.21 - 21:00
Цитата:
Я за тебя волнуюсь..
Как то Серый не вспомнил про настоящий Киев..
maxsaf:
Ну голосуй за Вашингтон
Ну голосуй за Вашингтон
Я за тебя волнуюсь..
Как то Серый не вспомнил про настоящий Киев..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11773
Столица нашей Родины?
Отправлено: 07.12.21 - 21:33
Ну вот и первая сенсация!
Фото заходящего в Мельзавод солнца в городе Кустанай с подписью вот закат в моей столице ещё никто никогда не выкладывал!
Ураааа!
Вот что Родина животворящая с читателями делает!
А вообще вот, сейчас закат в моей столице..
[Исправлено: Серый волк, 07.12.2021 - 19:15]
Фото заходящего в Мельзавод солнца в городе Кустанай с подписью вот закат в моей столице ещё никто никогда не выкладывал!
Ураааа!
Вот что Родина животворящая с читателями делает!
А вообще вот, сейчас закат в моей столице..
[Исправлено: Серый волк, 07.12.2021 - 19:15]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11773
Столица нашей Родины?
Отправлено: 07.12.21 - 22:07
Цитата:
Настоящий это как столица Родины моей?
О простите. Я даже предположить не мог, что кто-то родился между 882 годом от Рождества Христова и до 1240 года, когда Киев был столицей наших городов!
На всякий случай сразу извинюсь перед остальными, ведь до 882 года столицей Родины был Новгород.
А например в 111 году Рим был столицей процветающей Римской империи, которой было всего 95 лет.
Восточными землями Империи в 111 году правил Плиний Младший.
полное имя — Гай Пли́ний Цеци́лий Секу́нд; лат. Gaius Plinius Caecilius Secundus
Великий человек, адвокат, консул-суффект и писатель, внесший огромный вклад в развитие наук, искуств и литературы.
Уже в 14 лет Плиний написал свою первую трагедию (на древнегреческом языке, на котором в тогдашней римской империи принято было создавать произведения).
В 111 году Плиний был уже опытным правителем восточных территорий на которых был полнейший порядок.
в 109 году он издал 5 томов своих писем, по которым мы отлично знаем историю империи и всех зависимых от нее земель вплоть до земель Китая, в мельчайших подробностях.
Почему-то в городе Костанае нет улицы его имени, а бывшая улица Ленина названа именем Аль=фараби, о котором ничего неизвестно практически, кроме того, что почти всю сознательную жизнь прожил в Багдаде и Дамаске... и ничего не осталось.
Где родился точно, когда и как умер. умел ли писать, есть только обрывки нескольких якобы его фраз дошедших в пересказе. Хотя последний жил на примерно 800 лет позже, но такое ощущение что до уровня на 8 веков до него существовавшей развитой и цивилизованной империи ему было как до луны пешком.
[Исправлено: Серый волк, 07.12.2021 - 19:26]
111:
Как то Серый не вспомнил про настоящий Киев..
Как то Серый не вспомнил про настоящий Киев..
Настоящий это как столица Родины моей?
О простите. Я даже предположить не мог, что кто-то родился между 882 годом от Рождества Христова и до 1240 года, когда Киев был столицей наших городов!
На всякий случай сразу извинюсь перед остальными, ведь до 882 года столицей Родины был Новгород.
А например в 111 году Рим был столицей процветающей Римской империи, которой было всего 95 лет.
Восточными землями Империи в 111 году правил Плиний Младший.
полное имя — Гай Пли́ний Цеци́лий Секу́нд; лат. Gaius Plinius Caecilius Secundus
Великий человек, адвокат, консул-суффект и писатель, внесший огромный вклад в развитие наук, искуств и литературы.
Уже в 14 лет Плиний написал свою первую трагедию (на древнегреческом языке, на котором в тогдашней римской империи принято было создавать произведения).
В 111 году Плиний был уже опытным правителем восточных территорий на которых был полнейший порядок.
в 109 году он издал 5 томов своих писем, по которым мы отлично знаем историю империи и всех зависимых от нее земель вплоть до земель Китая, в мельчайших подробностях.
Почему-то в городе Костанае нет улицы его имени, а бывшая улица Ленина названа именем Аль=фараби, о котором ничего неизвестно практически, кроме того, что почти всю сознательную жизнь прожил в Багдаде и Дамаске... и ничего не осталось.
Где родился точно, когда и как умер. умел ли писать, есть только обрывки нескольких якобы его фраз дошедших в пересказе. Хотя последний жил на примерно 800 лет позже, но такое ощущение что до уровня на 8 веков до него существовавшей развитой и цивилизованной империи ему было как до луны пешком.
[Исправлено: Серый волк, 07.12.2021 - 19:26]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11361
Столица нашей Родины?
Отправлено: 08.12.21 - 00:20
Цитата:
Палка и пендаль? Любимые слова твоего начальника мэра Дубны что-ли были?
Плохо же тебе жилось там)Цитата:
Странно а в КазССР получается никто не родился? Или союзная республика со своей столицей не считается?))
Ну россияне чтож сделаешь
Серый волк:
А твой насяльник знает перевод слов "Палка" и "Пендаль"
А твой насяльник знает перевод слов "Палка" и "Пендаль"
Палка и пендаль? Любимые слова твоего начальника мэра Дубны что-ли были?
Плохо же тебе жилось там)Цитата:
azlk:
за Москву проголосовал, родился в СССР, столица СССР - Москва, если кто не знал)))
за Москву проголосовал, родился в СССР, столица СССР - Москва, если кто не знал)))
Странно а в КазССР получается никто не родился? Или союзная республика со своей столицей не считается?))
Ну россияне чтож сделаешь
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11361
Столица нашей Родины?
Отправлено: 08.12.21 - 00:21
Ну вот хоть и подсчитаем
21 россиянин на форуме
5 казахстанцев
И 3 тролля не нашедшие своих столиц)
21 россиянин на форуме
5 казахстанцев
И 3 тролля не нашедшие своих столиц)
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14612
Столица нашей Родины?
Отправлено: 08.12.21 - 00:34
Цитата:
Столицы КазССР в вариантах нет.
Я не стал участвовать в этой клоунаде - что? Зачем? Для чего? Если опрос с целью узнать сколько граждан и каких стран тут находится - так можно было прямо и спросить, или уточнения в вопрос и ответы внести, чтобы не было разнотолков. Да и у слова Родина есть разный смысл.
Или автор вопроса недавно узнал названия столиц государств и решил блеснуть тут интеллектом, потягаться с местными невеждами?
abaika95:
Странно а в КазССР получается никто не родился? Или союзная республика со своей столицей не считается?))
Странно а в КазССР получается никто не родился? Или союзная республика со своей столицей не считается?))
Столицы КазССР в вариантах нет.
Я не стал участвовать в этой клоунаде - что? Зачем? Для чего? Если опрос с целью узнать сколько граждан и каких стран тут находится - так можно было прямо и спросить, или уточнения в вопрос и ответы внести, чтобы не было разнотолков. Да и у слова Родина есть разный смысл.
Или автор вопроса недавно узнал названия столиц государств и решил блеснуть тут интеллектом, потягаться с местными невеждами?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 31, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 31
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать