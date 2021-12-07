Отправлено: - 00:01

serg kost:

А вот нормальный российский уровень:

serg kost:

А когда у нас так будут делать?

alex_60:

неинтересно, даже не читал дальше.

maxsaf:

Не. Точно не котик. Скорее что-то среднее между первобытной обезьяной и первобытным человеком

Цитата:А вот нормальный российский уровень вранья ты хотел написать?)Ну не спорюЕсли врут то по крупному))Цитата:Врать?)Цитата:Читал читал)Не лукавьЦитата:ОйА я думал это и есть теория Чарльза Дарвина которую мы в школе проходили))Разве нет?