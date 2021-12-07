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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8277
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.12.21 - 23:29
#3931
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Цитата:
111:
Еще не в Египте? Куда, Хургада

Нет, ещё 5-ть дней, Хургада.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6416
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.12.21 - 23:32
#3932
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Цитата:
elektron:
Нет, ещё 5-ть дней, Хургада

Поехал бы я зимой туда, отдохнуть хорошо там, просто египтяне иногда напрягают, своим фанатизмом к вере..
А так да, за доллар тебя там всего обласкают..
В Турции не так..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11361
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 00:01
#3933
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Цитата:
serg kost:
А вот нормальный российский уровень:

А вот нормальный российский уровень вранья ты хотел написать?)
Ну не спорю
Если врут то по крупному))
Цитата:
serg kost:
А когда у нас так будут делать?

Врать?)
Цитата:
alex_60:
неинтересно, даже не читал дальше.

Читал читал)
Не лукавь
Цитата:
maxsaf:
Не. Точно не котик. Скорее что-то среднее между первобытной обезьяной и первобытным человеком

Ой
А я думал это и есть теория Чарльза Дарвина которую мы в школе проходили))
Разве нет?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11361
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 00:05
#3934
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Цитата:
serg kost:
начало испытаний первого Ту-160М, стратегического ракетоносца. Такие самолеты делают только Россия и СШа, а Ту-160М является самым совершенным из них.

Читаем
Ту 160м (модернизированный)
Основа на базе ту 160
Ту-160 (заводское обозначение: «изделие 70», обозначение разработчика — «К», по кодификации НАТО: Blackjack — «Блэкджек») — сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности, разработанный в ОКБ Туполева в 1970-х годах.....

Тоесть они к самолёту 70ых годов приделали кофеварку и теперь объявили его модернизированым)))
Дааа
Советские наработки конечно не используются))
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23521
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 00:06
#3935
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Цитата:
abaika95:
мы в школе проходили))

Ты мимо всего, в школе - прошёл... :lol: :-(
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8277
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 00:10
#3936
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Цитата:
abaika95:
А я думал это и есть теория Чарльза Дарвина которую мы в школе проходили))

Проходили, то может и все, а вот поняли видно все по разному. ;-) про как то котиков даже и представить не мог.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11361
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 00:10
#3937
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Цитата:
maxsaf:
Мне без надобности, я по другому умею

Что-то не замечал) Цитата:
maxsaf:
И Рудный целиком

Не
Там их в магазинах бьют за голый торс/
Так что только форумы в рудном)
Цитата:
maxsaf:
НГ чтоли? А не проще НГ на казахский перевести?

Зачем? Вы же сразу уйдете)
Цитата:
maxsaf:
Ну тогда вместе с больницами - раз уж о лечении речь

Так в том и мулька)
Лечат то врачи
А не владельцы магазов из октавы) Цитата:
maxsaf:
Уже начали или еще только начнут? А когда, не слышно?

В соседнем магазе смотрю к русской продавщице вторую поставили
Которая два языка знает)
Куат постарался наверно)
А если русская не выучит государственный
То зачем платить больше?)) Цитата:
maxsaf:
Могу, ниже читайте))

Ой ну за такую мову вас бы в Киеве из первого такси бы выПерли за издевательство над украинским языком))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11361
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 00:16
#3938
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Цитата:
drakon:
Ты мимо всего, в школе - прошёл...

Ну я даже стесняюсь спросить что для тебя означает школа?)
Цитата:
elektron:
Проходили, то может и все, а вот поняли видно все по разному. про как то котиков даже и представить не мог.

Ну мало ли
Макс так выразился что не от обьезяны люди произошли а от общего предка)
А предок у человека и обезьяны может котиком был))
Кстати у в распиариной книжке Юваль Ной Харари "Сапиенс" выведена теория что на начальном этапе развития человечества самым опасным врагом человека прямоходящего был леопард который изначально по деревьям не лазил
Но человек существо такое,с леопардами в прямую воевать ещё не мог поэтому прятался от него на деревьях,вот котики и приспособились туда лазить за людскими детёнышами)
Так что если на новый год ваша кошка прыгнет на ёлку не словите "вьетнамский" флешбек))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14373
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 01:00
#3939
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Цитата:
abaika95:
А предок у человека и обезьяны может котиком был))

Да точно не котиком)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14373
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.12.21 - 01:06
#3940
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Цитата:
abaika95:

Вот картинка:
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