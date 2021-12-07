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≡ «Заметна и в дождь, и в снег» - Световую проекцию пешеходных переходов установили в Лисаковске
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43010
«Заметна и в дождь, и в снег» - Световую проекцию пешеходных переходов установили в Лисаковске
Отправлено: 07.12.21 - 19:19
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Это первое подобное ноу-хау на территории области. Пока что проект находится на стадии тестирования. Шесть голограмм на пешеходных переходах на кольце по ул. Темирбаева в центральной части которого расположена модель известного Байтерека установили вчера, 6 декабря. Автор этого технического «чуда» житель Лисаковска Сергей СТАРКОВ рассказал «НГ» о том, как реализовывали его проект.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8318
Re: «Заметна и в дождь, и в снег» - Световую проекцию пешеходных...
Отправлено: 07.12.21 - 19:19
#1
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Удивительно ,что власти Лисаковска пошли на встречу предпринимателю.
А как же куча всяких ГОСТов,по поводу того же света который бьёт в глаза водителям,так же в правилах ничего не сказано про виртуальный пешеходный переход,как в случае ДТП это всё будет проходить юридически?
А вообще идея конечно супер,надеюсь что и в Кустанае сделают так же.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
790
Re: «Заметна и в дождь, и в снег» - Световую проекцию пешеходных...
Отправлено: 07.12.21 - 19:26
#2
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Вообще-то голограмма предусматриыювает трехмерное, обьемное изображение, здесь оно есть? Хотя по любому лучше, чем зебра
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14479
Re: «Заметна и в дождь, и в снег» - Световую проекцию пешеходных...
Отправлено: 07.12.21 - 19:38
#3
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Лисаковск. помню в 2017 году
///На въезде в город Лисаковск в ближайшее время планируют установить опоры освещения с солнечными панелями. Установлены опоры с солнечными панелями будут только с одной стороны. При въезде в город они будут справа. Всего по проекту, цена которого 24 640 000 тенге, планируется 70 опор освещения. На каждой будут установлены по две панели солнечной батареи. В акимате Лисаковска уверены, что освещение будет стабильным и летом, и зимой. Протяженность трассы на которой установят современные опоры освещения, составит 1 км 750 м.///

но потом что то пошло не так.
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C
§ CrazyBeaver
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.06.15
Сообщений:
165
Re: «Заметна и в дождь, и в снег» - Световую проекцию пешеходных...
Отправлено: 07.12.21 - 21:30
#4
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Asia Great уже давно такое продает. Опять очередные отмывасты. :lol: :lol: :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14370
Re: «Заметна и в дождь, и в снег» - Световую проекцию пешеходных...
Отправлено: 07.12.21 - 21:45
#5
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Интересно, а сколько будет стоить замена лампочки? :lol:
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