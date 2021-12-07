Re: «Заметна и в дождь, и в снег» - Световую проекцию пешеходных...

Отправлено: - 19:38

Лисаковск. помню в 2017 году

///На въезде в город Лисаковск в ближайшее время планируют установить опоры освещения с солнечными панелями. Установлены опоры с солнечными панелями будут только с одной стороны. При въезде в город они будут справа. Всего по проекту, цена которого 24 640 000 тенге, планируется 70 опор освещения. На каждой будут установлены по две панели солнечной батареи. В акимате Лисаковска уверены, что освещение будет стабильным и летом, и зимой. Протяженность трассы на которой установят современные опоры освещения, составит 1 км 750 м.///



но потом что то пошло не так.