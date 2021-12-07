Отправлено: - 22:07

111:

Как то Серый не вспомнил про настоящий Киев..

[Исправлено: Серый волк, 07.12.2021 - 19:26]

Цитата:Настоящий это как столица Родины моей?О простите. Я даже предположить не мог, что кто-то родился между 882 годом от Рождества Христова и до 1240 года, когда Киев был столицей наших городов!На всякий случай сразу извинюсь перед остальными, ведь до 882 года столицей Родины был Новгород.А например в 111 году Рим был столицей процветающей Римской империи, которой было всего 95 лет.Восточными землями Империи в 111 году правил Плиний Младший.полное имя — Гай Пли́ний Цеци́лий Секу́нд; лат. Gaius Plinius Caecilius SecundusВеликий человек, адвокат, консул-суффект и писатель, внесший огромный вклад в развитие наук, искуств и литературы.Уже в 14 лет Плиний написал свою первую трагедию (на древнегреческом языке, на котором в тогдашней римской империи принято было создавать произведения).В 111 году Плиний был уже опытным правителем восточных территорий на которых был полнейший порядок.в 109 году он издал 5 томов своих писем, по которым мы отлично знаем историю империи и всех зависимых от нее земель вплоть до земель Китая, в мельчайших подробностях.Почему-то в городе Костанае нет улицы его имени, а бывшая улица Ленина названа именем Аль=фараби, о котором ничего неизвестно практически, кроме того, что почти всю сознательную жизнь прожил в Багдаде и Дамаске... и ничего не осталось.Где родился точно, когда и как умер. умел ли писать, есть только обрывки нескольких якобы его фраз дошедших в пересказе. Хотя последний жил на примерно 800 лет позже, но такое ощущение что до уровня на 8 веков до него существовавшей развитой и цивилизованной империи ему было как до луны пешком.