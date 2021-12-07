Re: Назарбаев рассказал, сколько миллиардов долларов ушло на...

Отправлено: - 19:26

Только мысленно представьте на одну секунду, у нас сильный агропром, тучные стада овец, коров и другой живности, поля засеяны масличными и зерновыми , мы кормим недорогим мясом и другими продуктами не только своё население, но и экспортируем во все страны мира. Люди работают и богатеют на глазах, к нам гастербайтеры тянутся даже с Африки. Люди собираются воздвигнуть памятник своему президенту и умоляют его не уходить на отдых...