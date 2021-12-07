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≡ Назарбаев рассказал, сколько миллиардов долларов ушло на строительство Астаны
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43010
Назарбаев рассказал, сколько миллиардов долларов ушло на строительство Астаны
Отправлено: 07.12.21 - 12:11
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Нурсултан Назарбаев в одной из серий документального фильма «Qazaq: история о золотом человеке» рассказал, сколько денег ушло на строительство столицы – правительство оплатило из этой суммы лишь треть.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6402
Re: Назарбаев рассказал, сколько миллиардов долларов ушло на...
Отправлено: 07.12.21 - 12:11
#1
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Хех..
Ну да, ну конечно же..
Допустим полтора..
Но кому возврат то?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14367
Re: Назарбаев рассказал, сколько миллиардов долларов ушло на...
Отправлено: 07.12.21 - 13:31
#2
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Цитата:
Но сейчас на каждый 1 тенге имеет тройной возврат, 3 тенге.

Отличник спрашивает бывшего двоечника, как тот так быстро в бизнесе поднялся. Тот отвечает:
- "Покупаю за рубль, продаю за три. Вот на эти три процента и живу" :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14479
Re: Назарбаев рассказал, сколько миллиардов долларов ушло на...
Отправлено: 07.12.21 - 13:43
#3
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много чего интересного он в этом фильме рассказал.
ну видно, фотошоп все таки присутствует.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14479
Назарбаев рассказал, сколько миллиардов долларов ушло на строительство Астаны
Отправлено: 07.12.21 - 13:55
#4
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перенесено

[Исправлено: alex_60, 07.12.2021 - 13:56]
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7939
Re: Назарбаев рассказал, сколько миллиардов долларов ушло на...
Отправлено: 07.12.21 - 14:33
#5
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Цитата:
«Qazaq: история о золотом человеке»

Очередные сказки великой степи...
Астана - это дойная корова всего Казахстана и бездонная бочка по пожиранию бюджета... не производящая абсолютно ничего, кроме понтов, запредельных и необоснованных цен на все и зарплат. Город толпы чиновников и их прислуги.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
189
Re: Назарбаев рассказал, сколько миллиардов долларов ушло на...
Отправлено: 07.12.21 - 14:52
#6
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а вот сколько он сам тут заработал- умолчал
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23519
Назарбаев рассказал, сколько миллиардов долларов ушло на строительство Астаны
Отправлено: 07.12.21 - 14:57
#7
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Цитата:
рихард:
а вот сколько он сам тут заработал- умолчал

Тут - семейный, бизнец... :lol: :oops:
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
753
Re: Назарбаев рассказал, сколько миллиардов долларов ушло на...
Отправлено: 07.12.21 - 18:41
#8
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Цитата:
Байтерек – подарок оманского султана Кабуса» Источник:

и не стыдно же мзду за вход брать...
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4953
Re: Назарбаев рассказал, сколько миллиардов долларов ушло на...
Отправлено: 07.12.21 - 19:26
#9
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Только мысленно представьте на одну секунду, у нас сильный агропром, тучные стада овец, коров и другой живности, поля засеяны масличными и зерновыми , мы кормим недорогим мясом и другими продуктами не только своё население, но и экспортируем во все страны мира. Люди работают и богатеют на глазах, к нам гастербайтеры тянутся даже с Африки. Люди собираются воздвигнуть памятник своему президенту и умоляют его не уходить на отдых...
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