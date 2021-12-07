Отправлено: - 16:50

alex_60:

какой ты наивный, как дитя прям.

alex_60:

США заявили о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. китайцы мягко послали их в одно место. «Никого не волнует, приедут эти люди или нет, Американским политикам не отправляли приглашений"

Цитата:СтранноНаивный наивный а пока большинство прогнозов и анализ событий подтверждаетсяНе зря меня профессор Владимир Ефимович хотел в универе устроить на кафедру)Цитата:Это как та история с олимпиадой 80Когда в Москву никто из нормальных стран не приехалОдни саттелитыВ итоге СССР какбы выйграл купив всех соперников)) а на деле проиграл всего через 10 лет) когда бабки кончились