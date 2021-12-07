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Столица нашей Родины?
Столица нашей Родины?
Куратор темы: Серый волк
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11771
Столица нашей Родины?
Отправлено: 07.12.21 - 16:22
Вспоминаем, и Поехали!
Граждане иностранные модераторы, не трогайте плиз, голосовалка у вас при редактировании ломается. Проверено!
Граждане иностранные модераторы, не трогайте плиз, голосовалка у вас при редактировании ломается. Проверено!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11771
Столица нашей Родины?
Отправлено: 07.12.21 - 16:26
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11354
Столица нашей Родины?
Отправлено: 07.12.21 - 16:42
Российский гражданин на украинском форуме казахстанской газеты проводит опрос про столицу его родины)
Маразм
[Исправлено: abaika95, 07.12.2021 - 16:43]
Маразм
[Исправлено: abaika95, 07.12.2021 - 16:43]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11771
Столица нашей Родины?
Отправлено: 07.12.21 - 16:51
А вот и первый комментатор популяризирует голосование!
Я даже не сомоневался, что это будет дежурящий на форуме агент!
А тебе дяденька талибанский насяльник в чалме не говорил, что Талибы ездили в Москву, обещали дружбу Москве и клялись в любви и поддержке?
То есть либо твои насяльники обманывали, либо они по неграмотности не смогли понять твои посты и ненакрутили тебе хвост?
Я даже не сомоневался, что это будет дежурящий на форуме агент!
А тебе дяденька талибанский насяльник в чалме не говорил, что Талибы ездили в Москву, обещали дружбу Москве и клялись в любви и поддержке?
То есть либо твои насяльники обманывали, либо они по неграмотности не смогли понять твои посты и ненакрутили тебе хвост?
Столица нашей Родины?
Отправлено: 07.12.21 - 17:01
Два, за Нурсултан - это абайка, голосовал...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11771
Столица нашей Родины?
Отправлено: 07.12.21 - 17:07
Цитата:
Больше он пока не осилил!
Если Москва будет к утру столицей нашей Родины для большинства читателей, обещаю взять билет на Сапсан и в Москву.
Для нас поснимать свежих московских новогодних ёлок на улицах, включая главную Ёлку страны на Красной площади.
Есть отличная возможность погонять Серого волка
[Исправлено: Серый волк, 07.12.2021 - 14:08]
drakon:
Два, за Нурсултан - это абайка, голосовал...
Два, за Нурсултан - это абайка, голосовал...
Больше он пока не осилил!
Если Москва будет к утру столицей нашей Родины для большинства читателей, обещаю взять билет на Сапсан и в Москву.
Для нас поснимать свежих московских новогодних ёлок на улицах, включая главную Ёлку страны на Красной площади.
Есть отличная возможность погонять Серого волка
[Исправлено: Серый волк, 07.12.2021 - 14:08]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11354
Столица нашей Родины?
Отправлено: 07.12.21 - 17:12
Цитата:
Да Россия любит дружить с террористами потомучто сама сейчас такая)
Если наши просто поддерживают дип связь с ними то кремль прям чуть ли в десна не целуется с твоими кумирами))
Объявили их адекватными ребятами а потом эти ребята повесили независимых журналистов) кремлю нраица))
Цитата:
Всмысле будет?
Она и так ваша столица
Одни россияне же тут сидят вместе с тобой
Казахстанцев мало
Москва ваша родина и есть
Удивительный персонаж
Серый волк:
что Талибы ездили в Москву, обещали дружбу Москве и клялись в любви и поддержке?
что Талибы ездили в Москву, обещали дружбу Москве и клялись в любви и поддержке?
Да Россия любит дружить с террористами потомучто сама сейчас такая)
Если наши просто поддерживают дип связь с ними то кремль прям чуть ли в десна не целуется с твоими кумирами))
Объявили их адекватными ребятами а потом эти ребята повесили независимых журналистов) кремлю нраица))
Цитата:
Серый волк:
Если Москва будет к утру столицей нашей Родины для большинства читателей
Если Москва будет к утру столицей нашей Родины для большинства читателей
Всмысле будет?
Она и так ваша столица
Одни россияне же тут сидят вместе с тобой
Казахстанцев мало
Москва ваша родина и есть
Удивительный персонаж
Столица нашей Родины?
Отправлено: 07.12.21 - 17:21
А где видно кто как голосовал
Столица нашей Родины?
Отправлено: 07.12.21 - 17:24
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11771
Столица нашей Родины?
Отправлено: 07.12.21 - 17:25
Цитата:
А твой насяльник знает перевод слов "Палка" и "Пендаль" или у него заблокирован Google Переводчикhttps://translate.google.com
abaika95:
Да Россия любит дружить с террористами потомучто сама сейчас такая)
Да Россия любит дружить с террористами потомучто сама сейчас такая)
А твой насяльник знает перевод слов "Палка" и "Пендаль" или у него заблокирован Google Переводчикhttps://translate.google.com
Столица нашей Родины?
Отправлено: 07.12.21 - 17:27
Цитата:
Марик, а ты за кого?...
111:
А где видно кто как голосовал
А где видно кто как голосовал
Марик, а ты за кого?...
Столица нашей Родины?
Отправлено: 07.12.21 - 17:30
Цитата:
Вместо Сизо, за Исламабад два раза..
drakon:
Марик, а ты за кого?...
Марик, а ты за кого?...
Вместо Сизо, за Исламабад два раза..
Столица нашей Родины?
Отправлено: 07.12.21 - 17:30
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