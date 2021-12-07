Отправлено: - 17:12

Серый волк:

что Талибы ездили в Москву, обещали дружбу Москве и клялись в любви и поддержке?

Серый волк:

Если Москва будет к утру столицей нашей Родины для большинства читателей

Цитата:Да Россия любит дружить с террористами потомучто сама сейчас такая)Если наши просто поддерживают дип связь с ними то кремль прям чуть ли в десна не целуется с твоими кумирами))Объявили их адекватными ребятами а потом эти ребята повесили независимых журналистов) кремлю нраица))Цитата:Всмысле будет?Она и так ваша столицаОдни россияне же тут сидят вместе с тобойКазахстанцев малоМосква ваша родина и естьУдивительный персонаж