Прогноз на 5 дней
ясно-18°C
  • 775 мм рт.ст.
  • 78% влажность
  • З-СЗ, 1 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Столица нашей Родины?
 
 
Ответить Новый топик
Куратор темы: Серый волк
Голосование:  Какой город вы считаете столицей своей Родины?
Нурсултан (Астана, Целиноград)
Москва
Вашингтон
Исламабад
 
Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11771
Столица нашей Родины?
Отправлено: 07.12.21 - 16:22
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вспоминаем, и Поехали! :lol:

Граждане иностранные модераторы, не трогайте плиз, голосовалка у вас при редактировании ломается. :-) Проверено! :-)
Профайл
Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11771
Столица нашей Родины?
Отправлено: 07.12.21 - 16:26
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Можно выкладывать картинки и фото своей Родины, если администрация вам это не запретила :lol:

Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11354
Столица нашей Родины?
Отправлено: 07.12.21 - 16:42
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Российский гражданин на украинском форуме казахстанской газеты проводит опрос про столицу его родины)
Маразм

[Исправлено: abaika95, 07.12.2021 - 16:43]
Профайл
Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11771
Столица нашей Родины?
Отправлено: 07.12.21 - 16:51
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот и первый комментатор популяризирует голосование!
Я даже не сомоневался, что это будет дежурящий на форуме агент! :lol: :lol: :lol:

А тебе дяденька талибанский насяльник в чалме не говорил, что Талибы ездили в Москву, обещали дружбу Москве и клялись в любви и поддержке?
То есть либо твои насяльники обманывали, либо они по неграмотности не смогли понять твои посты и ненакрутили тебе хвост? :lol: :lol: :lol:
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23516
Столица нашей Родины?
Отправлено: 07.12.21 - 17:01
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Два, за Нурсултан - это абайка, голосовал... :lol: ;-)
Профайл
Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11771
Столица нашей Родины?
Отправлено: 07.12.21 - 17:07
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Два, за Нурсултан - это абайка, голосовал... :lol:

Больше он пока не осилил!

Если Москва будет к утру столицей нашей Родины для большинства читателей, обещаю взять билет на Сапсан и в Москву.
Для нас поснимать свежих московских новогодних ёлок на улицах, включая главную Ёлку страны на Красной площади. :lol:

Есть отличная возможность погонять Серого волка :lol:

[Исправлено: Серый волк, 07.12.2021 - 14:08]
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11354
Столица нашей Родины?
Отправлено: 07.12.21 - 17:12
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
что Талибы ездили в Москву, обещали дружбу Москве и клялись в любви и поддержке?

Да Россия любит дружить с террористами потомучто сама сейчас такая)
Если наши просто поддерживают дип связь с ними то кремль прям чуть ли в десна не целуется с твоими кумирами))
Объявили их адекватными ребятами а потом эти ребята повесили независимых журналистов) кремлю нраица))


Цитата:
Серый волк:
Если Москва будет к утру столицей нашей Родины для большинства читателей

Всмысле будет?
Она и так ваша столица
Одни россияне же тут сидят вместе с тобой
Казахстанцев мало
Москва ваша родина и есть
Удивительный персонаж
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6394
Столица нашей Родины?
Отправлено: 07.12.21 - 17:21
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А где видно кто как голосовал
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6394
Столица нашей Родины?
Отправлено: 07.12.21 - 17:24
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проголосовал..

Профайл
Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11771
Столица нашей Родины?
Отправлено: 07.12.21 - 17:25
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Да Россия любит дружить с террористами потомучто сама сейчас такая)

А твой насяльник знает перевод слов "Палка" и "Пендаль" или у него заблокирован Google Переводчикhttps://translate.google.com
:lol: :lol: :lol:
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23516
Столица нашей Родины?
Отправлено: 07.12.21 - 17:27
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
А где видно кто как голосовал

Марик, а ты за кого?... :lol: :oops:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6394
Столица нашей Родины?
Отправлено: 07.12.21 - 17:30
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Марик, а ты за кого?...

Вместо Сизо, за Исламабад два раза..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6394
Столица нашей Родины?
Отправлено: 07.12.21 - 17:30
#13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вообще вот, сейчас закат в моей столице..

Профайл
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 11, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 10
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS