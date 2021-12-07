США заявили о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. китайцы мягко послали их в одно место. «Никого не волнует, приедут эти люди или нет, Американским политикам не отправляли приглашений"
Странно Наивный наивный а пока большинство прогнозов и анализ событий подтверждается Не зря меня профессор Владимир Ефимович хотел в универе устроить на кафедру) Цитата:
alex_60: США заявили о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. китайцы мягко послали их в одно место. «Никого не волнует, приедут эти люди или нет, Американским политикам не отправляли приглашений"
Это как та история с олимпиадой 80 Когда в Москву никто из нормальных стран не приехал Одни саттелиты В итоге СССР какбы выйграл купив всех соперников)) а на деле проиграл всего через 10 лет) когда бабки кончились
Серый волк: Ровно 30 лет назад в неприметном домике в лесу граждане президенты республик Шушкевич, Ельцин и Кравчук, подписали некую бумажку.
Алкаши алкашами но иногда и алкаши делают исторические вещи Развалили империю зла почти бескровно Ещё лет 5 если бы держали совок присмерти то бабахнуло бы так что все карабахи и Чечни летней прогулкой показались Странно почему ещё Горбачеву памятники не стоят по всему СНГ? Он же великий реформатор 20 века объективно говоря
Ельцин добил подыхающий совок Берите независимости сколько хотите Казахстан кстати самый последний выходил из союза До последнего ждал может ещё все образуется? Нет Ну чтож тогда пошли вон со своими союзами 2.0. Взяли независимости сколько хотели) А потом бабац до фсбшников и олигархов в кремле дошло Ой чето народ злится от того что столько територии потеряли Вон коммуняки на митинги выходят каждый день,Парламент злой,народ вот вот бахнет Надо что-то делать Давайте на чувствах плебса поиграем? За державу обидно! Такую страну про***и! Советский гимн вернём! Сильная рука якобы у власти встанет Начнем все взад возвращать Ну не прям возвращать ну чучуть пытаться и всем говнить благо в Молдавии уже полыхнуло И начали с чечни,ее разворотили а потом когда не смогли победить купили всех,потом грузинам не дали Осетию к себе "вернуть" потом на Украину напали,белорусского жука купили вместе со страной Чем дальше тем маразматичнее)
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать