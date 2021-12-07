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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 260 из 260«1...258259260
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14476
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.12.21 - 15:31
#3886
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Цитата:
abaika95:
ниче сделать то щас уже нельзя)


какой ты наивный, как дитя прям.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14476
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.12.21 - 15:53
#3887
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США заявили о дипломатическом бойкоте
зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.
китайцы мягко послали их в одно место.
«Никого не волнует, приедут эти люди или нет,
Американским политикам не отправляли приглашений"
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11771
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.12.21 - 16:31
#3888
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создал голосование на тему, кто какой город считает столицей своей или нашей Родины.

Кош келдиниздер!
Добро пожаловать!




Если пишу с ошибками на языках своей Родины, прошу извинения.
Учительница злая была. :lol:
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11771
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.12.21 - 16:36
#3889
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Если кто-то сильно затрудняется в выборе, можно подумать.
Голосование открыто целый месяц до 6 января 2022 года.



Ровно 30 лет назад в неприметном домике в лесу граждане президенты республик Шушкевич, Ельцин и Кравчук, подписали некую бумажку.



Дезинтерграционные и провальные в экономике последствия которой ощутил каждый человек страны на своей малой Родине и в целом на большой и ёмкой.
И до сих пор ощущает.

Подробнее здесь


[Исправлено: Серый волк, 07.12.2021 - 13:46]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11354
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.12.21 - 16:50
#3890
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Цитата:
alex_60:
какой ты наивный, как дитя прям.

Странно
Наивный наивный а пока большинство прогнозов и анализ событий подтверждается
Не зря меня профессор Владимир Ефимович хотел в универе устроить на кафедру)
Цитата:
alex_60:
США заявили о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. китайцы мягко послали их в одно место. «Никого не волнует, приедут эти люди или нет, Американским политикам не отправляли приглашений"

Это как та история с олимпиадой 80
Когда в Москву никто из нормальных стран не приехал
Одни саттелиты
В итоге СССР какбы выйграл купив всех соперников)) а на деле проиграл всего через 10 лет) когда бабки кончились
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14476
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.12.21 - 16:53
#3891
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Цитата:
abaika95:
Это как та история с олимпиадой 80 Когда в Москву никто из нормальных стран не приехал


ты не в теме.
спортсмены поедут.
Байден со двором не поедет.
но их и не приглашали.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11354
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.12.21 - 16:55
#3892
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Цитата:
Серый волк:
Ровно 30 лет назад в неприметном домике в лесу граждане президенты республик Шушкевич, Ельцин и Кравчук, подписали некую бумажку.

Алкаши алкашами но иногда и алкаши делают исторические вещи
Развалили империю зла почти бескровно
Ещё лет 5 если бы держали совок присмерти то бабахнуло бы так что все карабахи и Чечни летней прогулкой показались
Странно почему ещё Горбачеву памятники не стоят по всему СНГ? Он же великий реформатор 20 века объективно говоря
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11354
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.12.21 - 16:58
#3893
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Цитата:
alex_60:
ты не в теме.

Кто Алекса подменил? Че он такой тихий последнее время?)
Цитата:
alex_60:
спортсмены поедут. Байден со двором не поедет.

Ну посмотрим как спортсмены отреагируют
В США нынче строго с новой этикой в отношении тоталитарных стран
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11771
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.12.21 - 16:58
#3894
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Ну всё, теперь дежурная балабайка без ужина осталась.
Будет здесь обитать и поливать до глубокой ночи по сатанинскому времени! :lol: :lol:

[Исправлено: Серый волк, 07.12.2021 - 13:59]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11354
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.12.21 - 17:05
#3895
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Ельцин добил подыхающий совок
Берите независимости сколько хотите
Казахстан кстати самый последний выходил из союза
До последнего ждал может ещё все образуется?
Нет
Ну чтож тогда пошли вон со своими союзами 2.0.
Взяли независимости сколько хотели)
А потом бабац до фсбшников и олигархов в кремле дошло
Ой чето народ злится от того что столько територии потеряли
Вон коммуняки на митинги выходят каждый день,Парламент злой,народ вот вот бахнет
Надо что-то делать
Давайте на чувствах плебса поиграем? За державу обидно! Такую страну про***и! Советский гимн вернём! Сильная рука якобы у власти встанет
Начнем все взад возвращать
Ну не прям возвращать ну чучуть пытаться и всем говнить благо в Молдавии уже полыхнуло
И начали с чечни,ее разворотили а потом когда не смогли победить купили всех,потом грузинам не дали Осетию к себе "вернуть" потом на Украину напали,белорусского жука купили вместе со страной
Чем дальше тем маразматичнее)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11354
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.12.21 - 17:06
#3896
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Цитата:
Серый волк:
Ну всё, теперь дежурная балабайка без ужина осталась.

Тебя по этой логике с обеда выдернули?
Быстро попросили что-нибудь накалять?))
Бедненький
Ну я тебе костей накидал, погрызи
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6394
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.12.21 - 17:59
#3897
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Вечерний город...


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