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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 6389
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.12.21 - 13:18
Цитата:
Мда..
Демократия..
Суды, прошения, жалобы..
Уже не ваш земляк:
Во избежание судебных исков прошу Редакцию пожаловаться ей
Во избежание судебных исков прошу Редакцию пожаловаться ей
Мда..
Демократия..
Суды, прошения, жалобы..
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 6389
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.12.21 - 13:20
А с каких пор Редакция пишется с большой буквы?
Это когда кланяешься что ли?
Это когда кланяешься что ли?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.12.21 - 13:25
Цитата:
А что вы думаете насчет повышения качества знания казахского языка путем передачи соседям всех лентяев и бездарей, которые не хотят учиться, вместе с ареалом их обитания?
abaika95:
А что вы думаете насчет повышения качества знания казахского языка путем передачи соседям всех лентяев и бездарей, которые не хотят учиться, вместе с ареалом их обитания?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.12.21 - 13:34
Цитата:
точно можно?
а то назовешь, а тут полиция нравов.
maxsaf:
Ну это только тут, на форуме разрешили
Ну это только тут, на форуме разрешили
точно можно?
а то назовешь, а тут полиция нравов.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.12.21 - 13:35
Цитата:
что, кто то предложил такой вариант?
maxsaf:
А что вы думаете насчет повышения качества знания казахского языка путем передачи соседям всех лентяев и бездарей, которые не хотят учиться, вместе с ареалом их обитания?
А что вы думаете насчет повышения качества знания казахского языка путем передачи соседям всех лентяев и бездарей, которые не хотят учиться, вместе с ареалом их обитания?
что, кто то предложил такой вариант?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.12.21 - 13:40
Цитата:
Да, кто-то из коментаторов на ютубе 🗿
alex_60:
что, кто то предложил такой вариант?
что, кто то предложил такой вариант?
Да, кто-то из коментаторов на ютубе 🗿
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.12.21 - 13:45
Цитата:
Инсайдерская информация наверное.
maxsaf:
Да, кто-то из коментаторов на ютубе
Да, кто-то из коментаторов на ютубе
Инсайдерская информация наверное.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.12.21 - 13:57
американские пользователи пишут на своих форумах
//«Байден уже на коленях и готов сдаться», - написал пользователь под ником OneNationUnderFraud. «Путин сожрет Байдена живьем и ухмыльнется», - добавил MB.
«Россия и Китай знают, что США сейчас уязвимее всего за последние два века», - отметил Justplaythegame.
Комментатор под ником Mike Lofton добавил, что «будет счастье»,
если Байден «не подарит Путину Аляску»///
Онлайн-переговоры Владимира Путина и Джо Байдена
начнутся в 18:00 (по московскому времени) во вторник, 7 декабря.
сразу после возвращения из Индии.
//«Байден уже на коленях и готов сдаться», - написал пользователь под ником OneNationUnderFraud. «Путин сожрет Байдена живьем и ухмыльнется», - добавил MB.
«Россия и Китай знают, что США сейчас уязвимее всего за последние два века», - отметил Justplaythegame.
Комментатор под ником Mike Lofton добавил, что «будет счастье»,
если Байден «не подарит Путину Аляску»///
Онлайн-переговоры Владимира Путина и Джо Байдена
начнутся в 18:00 (по московскому времени) во вторник, 7 декабря.
сразу после возвращения из Индии.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.12.21 - 14:02
Цитата:
Возможно, я не уточнял
alex_60:
Инсайдерская информация наверное.
Инсайдерская информация наверное.
Возможно, я не уточнял
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14611
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.12.21 - 14:27
Цитата:
Надо же как заковыристо! А что там останется тогда?
maxsaf:
А что вы думаете насчет повышения качества знания казахского языка путем передачи соседям всех лентяев и бездарей, которые не хотят учиться, вместе с ареалом их обитания?
А что вы думаете насчет повышения качества знания казахского языка путем передачи соседям всех лентяев и бездарей, которые не хотят учиться, вместе с ареалом их обитания?
Надо же как заковыристо! А что там останется тогда?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11347
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.12.21 - 14:59
Цитата:
А оно и не запрещено
Вот попробуйте)
Цитата:
А этот общий предок кем был?
Неужто котик?))
Цитата:
Ну вот заныл))
Цитата:
Ну так пользуйтесь
Х то тоже вроде не запрещали)
maxsaf:
Либо разрешение на использование слова на букву "М"
Либо разрешение на использование слова на букву "М"
А оно и не запрещено
Вот попробуйте)
Цитата:
maxsaf:
Чтобы каждый житель Казахстана знал, что человек не произошел от обезьяны, но у человека и обезьянв был общий предок (научно доказанный факт путем расшифровки геномов)
Чтобы каждый житель Казахстана знал, что человек не произошел от обезьяны, но у человека и обезьянв был общий предок (научно доказанный факт путем расшифровки геномов)
А этот общий предок кем был?
Неужто котик?))
Цитата:
serg kost:
Тебе лишь бы поболтать? Или с тобой одним соглашаться нужно? Многие и пишут грамотно, в отличие от тебя. Я уж сам решу, с кем мне соглашаться насчёт правописания.
Тебе лишь бы поболтать? Или с тобой одним соглашаться нужно? Многие и пишут грамотно, в отличие от тебя. Я уж сам решу, с кем мне соглашаться насчёт правописания.
Ну вот заныл))
Цитата:
maxsaf:
Ну это только тут, на форуме разрешили
Ну это только тут, на форуме разрешили
Ну так пользуйтесь
Х то тоже вроде не запрещали)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11347
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.12.21 - 15:03
Цитата:
Отличное решение
Давайте передадим
Только вот ареал их обитания в основном форумы и магазины)
Предлагаю один форум с Украины на Россию передать и магазины их выслать туда где им будет комфортно строить и лечить)
Как вам?
Цитата:
Казахстанские форумы и казахстанские магазины) а нет
Ещё будут и российские магазины владельцы которых быстренько начнут Свои продавцов заставлять языки учить))
Рынок то терять не захочется
maxsaf:
А что вы думаете насчет повышения качества знания казахского языка путем передачи соседям всех лентяев и бездарей, которые не хотят учиться, вместе с ареалом их обитания?
А что вы думаете насчет повышения качества знания казахского языка путем передачи соседям всех лентяев и бездарей, которые не хотят учиться, вместе с ареалом их обитания?
Отличное решение
Давайте передадим
Только вот ареал их обитания в основном форумы и магазины)
Предлагаю один форум с Украины на Россию передать и магазины их выслать туда где им будет комфортно строить и лечить)
Как вам?
Цитата:
Victor Yang:
А что там останется тогда?
А что там останется тогда?
Казахстанские форумы и казахстанские магазины) а нет
Ещё будут и российские магазины владельцы которых быстренько начнут Свои продавцов заставлять языки учить))
Рынок то терять не захочется
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11347
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.12.21 - 15:05
Макс видели как в Киеве ваш сородич На чистой мове выгнал из такси двух пьяных украинофобов? Очень тактично, грамотно и спокойно их опустил)
Напомнило ваш диалог с самаритянином
Только вот вы на мове не можете) жаль
Напомнило ваш диалог с самаритянином
Только вот вы на мове не можете) жаль
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11347
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.12.21 - 15:10
В России истерика
Блогеры и представители ещё одной древнейшей профессии С подачи явно кремля новую тему подхватили
Как это так средняя Азия якшается с Турцией?
А ещё у нас в Казани какой то чиновник от образования возмутился почему татарские дети выбирают русский язык для обучения!! Сепаратист!! Татары хотят выйти из федерации! Обнаглели! Эрдоган уже рядом! А ещё этот Назарбаев наглый,юлит он там,не знает кто ему АЭС будет строить,мы,японцы или американцы! А ещё в Таразе америкосы хотят биолабораторию построить!! Вообще обнаглели они там что-ли??)
Почти у нас под боком!! Не потерпиииим!
И всервно терпят....ниче сделать то щас уже нельзя)
Вообщем классно пока отмечаем 30летие развала совка))
Блогеры и представители ещё одной древнейшей профессии С подачи явно кремля новую тему подхватили
Как это так средняя Азия якшается с Турцией?
А ещё у нас в Казани какой то чиновник от образования возмутился почему татарские дети выбирают русский язык для обучения!! Сепаратист!! Татары хотят выйти из федерации! Обнаглели! Эрдоган уже рядом! А ещё этот Назарбаев наглый,юлит он там,не знает кто ему АЭС будет строить,мы,японцы или американцы! А ещё в Таразе америкосы хотят биолабораторию построить!! Вообще обнаглели они там что-ли??)
Почти у нас под боком!! Не потерпиииим!
И всервно терпят....ниче сделать то щас уже нельзя)
Вообщем классно пока отмечаем 30летие развала совка))
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.12.21 - 15:19
пишут, что к 16 декабря откроют туалет
на трассе Костанай-Карыбалык.
тридцать лет строили. осталось дверь навесить,
и толью крышу застелить.
на трассе Костанай-Карыбалык.
тридцать лет строили. осталось дверь навесить,
и толью крышу застелить.
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