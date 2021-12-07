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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6389
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.12.21 - 13:18
#3871
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Во избежание судебных исков прошу Редакцию пожаловаться ей

Мда..
Демократия..
Суды, прошения, жалобы..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6389
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.12.21 - 13:20
#3872
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А с каких пор Редакция пишется с большой буквы?
Это когда кланяешься что ли?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14361
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.12.21 - 13:25
#3873
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Цитата:
abaika95:

А что вы думаете насчет повышения качества знания казахского языка путем передачи соседям всех лентяев и бездарей, которые не хотят учиться, вместе с ареалом их обитания? :lol:
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14473
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.12.21 - 13:34
#3874
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Цитата:
maxsaf:
Ну это только тут, на форуме разрешили


точно можно?
а то назовешь, а тут полиция нравов.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14473
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.12.21 - 13:35
#3875
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Цитата:
maxsaf:
А что вы думаете насчет повышения качества знания казахского языка путем передачи соседям всех лентяев и бездарей, которые не хотят учиться, вместе с ареалом их обитания?


что, кто то предложил такой вариант?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14361
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.12.21 - 13:40
#3876
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Цитата:
alex_60:
что, кто то предложил такой вариант?

Да, кто-то из коментаторов на ютубе 🗿
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14473
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.12.21 - 13:45
#3877
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Цитата:
maxsaf:
Да, кто-то из коментаторов на ютубе


Инсайдерская информация наверное.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14473
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.12.21 - 13:57
#3878
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американские пользователи пишут на своих форумах
//«Байден уже на коленях и готов сдаться», - написал пользователь под ником OneNationUnderFraud. «Путин сожрет Байдена живьем и ухмыльнется», - добавил MB.
«Россия и Китай знают, что США сейчас уязвимее всего за последние два века», - отметил Justplaythegame.
Комментатор под ником Mike Lofton добавил, что «будет счастье»,
если Байден «не подарит Путину Аляску»///

Онлайн-переговоры Владимира Путина и Джо Байдена
начнутся в 18:00 (по московскому времени) во вторник, 7 декабря.
сразу после возвращения из Индии.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14361
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.12.21 - 14:02
#3879
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Цитата:
alex_60:
Инсайдерская информация наверное.

Возможно, я не уточнял ;-) :lol:
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14611
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.12.21 - 14:27
#3880
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Цитата:
maxsaf:
А что вы думаете насчет повышения качества знания казахского языка путем передачи соседям всех лентяев и бездарей, которые не хотят учиться, вместе с ареалом их обитания?

Надо же как заковыристо! А что там останется тогда?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11347
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.12.21 - 14:59
#3881
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Цитата:
maxsaf:
Либо разрешение на использование слова на букву "М"

А оно и не запрещено
Вот попробуйте)
Цитата:
maxsaf:
Чтобы каждый житель Казахстана знал, что человек не произошел от обезьяны, но у человека и обезьянв был общий предок (научно доказанный факт путем расшифровки геномов)

А этот общий предок кем был?
Неужто котик?))
Цитата:
serg kost:
Тебе лишь бы поболтать? Или с тобой одним соглашаться нужно? Многие и пишут грамотно, в отличие от тебя. Я уж сам решу, с кем мне соглашаться насчёт правописания.

Ну вот заныл))
Цитата:
maxsaf:
Ну это только тут, на форуме разрешили

Ну так пользуйтесь
Х то тоже вроде не запрещали)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11347
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.12.21 - 15:03
#3882
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Цитата:
maxsaf:
А что вы думаете насчет повышения качества знания казахского языка путем передачи соседям всех лентяев и бездарей, которые не хотят учиться, вместе с ареалом их обитания?

Отличное решение
Давайте передадим
Только вот ареал их обитания в основном форумы и магазины)
Предлагаю один форум с Украины на Россию передать и магазины их выслать туда где им будет комфортно строить и лечить)
Как вам?
Цитата:
Victor Yang:
А что там останется тогда?

Казахстанские форумы и казахстанские магазины) а нет
Ещё будут и российские магазины владельцы которых быстренько начнут Свои продавцов заставлять языки учить))
Рынок то терять не захочется
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11347
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.12.21 - 15:05
#3883
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Макс видели как в Киеве ваш сородич На чистой мове выгнал из такси двух пьяных украинофобов? Очень тактично, грамотно и спокойно их опустил)
Напомнило ваш диалог с самаритянином
Только вот вы на мове не можете) жаль
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11347
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.12.21 - 15:10
#3884
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В России истерика
Блогеры и представители ещё одной древнейшей профессии С подачи явно кремля новую тему подхватили
Как это так средняя Азия якшается с Турцией?
А ещё у нас в Казани какой то чиновник от образования возмутился почему татарские дети выбирают русский язык для обучения!! Сепаратист!! Татары хотят выйти из федерации! Обнаглели! Эрдоган уже рядом! А ещё этот Назарбаев наглый,юлит он там,не знает кто ему АЭС будет строить,мы,японцы или американцы! А ещё в Таразе америкосы хотят биолабораторию построить!! Вообще обнаглели они там что-ли??)
Почти у нас под боком!! Не потерпиииим!
И всервно терпят....ниче сделать то щас уже нельзя)

Вообщем классно пока отмечаем 30летие развала совка))
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14473
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.12.21 - 15:19
#3885
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пишут, что к 16 декабря откроют туалет
на трассе Костанай-Карыбалык.
тридцать лет строили. осталось дверь навесить,
и толью крышу застелить.
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