Отправлено: - 14:59

maxsaf:

Либо разрешение на использование слова на букву "М"

maxsaf:

Чтобы каждый житель Казахстана знал, что человек не произошел от обезьяны, но у человека и обезьянв был общий предок (научно доказанный факт путем расшифровки геномов)

serg kost:

Тебе лишь бы поболтать? Или с тобой одним соглашаться нужно? Многие и пишут грамотно, в отличие от тебя. Я уж сам решу, с кем мне соглашаться насчёт правописания.

maxsaf:

Ну это только тут, на форуме разрешили

Цитата:А оно и не запрещеноВот попробуйте)Цитата:А этот общий предок кем был?Неужто котик?))Цитата:Ну вот заныл))Цитата:Ну так пользуйтесьХ то тоже вроде не запрещали)