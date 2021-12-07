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≡ Ледяной городок в Рудном строить не будут
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43008
Ледяной городок в Рудном строить не будут
Отправлено: 07.12.21 - 10:41
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Как и в прошлом году, в Рудном не будут строить ледяной городок. На него даже не стали закладывать бюджетные средства. Единственным новогодним атрибутом остается елка на центральной площади.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14472
Ледяной городок в Рудном строить не будут
Отправлено: 07.12.21 - 13:05
#15
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Цитата:
yudjin:
вчкушка, выгляни в подвальное окно


в зиндане что-ли сидит?
тогда понятно почему такая злая на весь мир.
света белого не видит.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6389
Ледяной городок в Рудном строить не будут
Отправлено: 07.12.21 - 13:29
#16
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Цитата:
alex_60:
зиндане что-ли сидит?

По теме что нибудь можешь?
Или троллить только пришел?
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14472
Re: Ледяной городок в Рудном строить не будут
Отправлено: 07.12.21 - 14:39
#17
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в Кустанае тоже ничего не будет.
сейчас ходил, площадь перед акиматом шлифуют до дыр,
снег,который есть , вывозят сразу.
стоят три кругляшка с цифрами 30 ,
два перед входом, третий в сторонке.
все.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11347
Ледяной городок в Рудном строить не будут
Отправлено: 07.12.21 - 14:57
#18
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Цитата:
3DO:
Вам просто нужно взрастить, такого же активного жителя, как наш Женя

И что изменится?))
Просто нытик будет один ходить и везде ныть))
Дельного то он ничего не предпринимает
Ладно детскую площадку у себя во дворе поставил через бюджет)) честь и хвала)) для города в чем польза?
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11762
Ледяной городок в Рудном строить не будут
Отправлено: 07.12.21 - 15:02
#19
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Рудненские чинуши на совещании долго думали какую жестокую мстю могут сделать жителям за отнятое жителями у них игрушечное колёсико.

- А давайте им тротуары испоганим, чтоб ходить жутко было!
- Да на них уже давно смотреть страшно, я на прошлой неделе случайно из служебного Крузака вышел, сразу так сильно испугался!

- Может тогда мусор вывозить не будем?
- Да и так кто его вывозит? Как накопится они сжигать научились, мусорки страшнее чем китайческая ядерная бомба, ми только на бумаге вывозим, кто её считал?

Может им город переономастим? В какой нибудь Тауиелсиздиктау, чтоб хрен ваговоришь?
- Не успеем!

- А может, это самое, на новый год им ничего не сделаем?!
Городок не построим, фигурки неналепим. горку несделаем...
- Деда мороза запретим...

ЭВРИКА! То, что нужно!
Наша мстя будет самая страшная, из возможных!!!!
 :lol: :lol:

[Исправлено: Серый волк, 07.12.2021 - 12:15]
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