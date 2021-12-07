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Назарбаев рассказал, сколько миллиардов долларов ушло на строительство Астаны
Назарбаев рассказал, сколько миллиардов долларов ушло на строительство Астаны
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