Отправлено: - 13:31

Но сейчас на каждый 1 тенге имеет тройной возврат, 3 тенге.

Цитата:Отличник спрашивает бывшего двоечника, как тот так быстро в бизнесе поднялся. Тот отвечает:- "Покупаю за рубль, продаю за три. Вот на эти три процента и живу"