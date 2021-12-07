Отправлено: - 14:57

3DO:

Вам просто нужно взрастить, такого же активного жителя, как наш Женя

Цитата:И что изменится?))Просто нытик будет один ходить и везде ныть))Дельного то он ничего не предпринимаетЛадно детскую площадку у себя во дворе поставил через бюджет)) честь и хвала)) для города в чем польза?