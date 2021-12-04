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≡ Максимально плохое решение - эксперт о повышении порога достаточности
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43006
Максимально плохое решение - эксперт о повышении порога достаточности
Отправлено: 04.12.21 - 12:59
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- Это полный провал всей коммуникационной политики как фонда, так и пенсионной системы, - считает Андрей Чеботарев. - Подобное увеличение не закрывает программу изъятия, оно ее усугубляет тем, что теперь богаче будут становиться еще более богатые, а бедные только беднеть
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1731
Максимально плохое решение - эксперт о повышении порога достаточности
Отправлено: 07.12.21 - 11:54
#15
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Цитата:
abaika95:
Но чуть опустятся ближе к адекватной цене

Пенсионные деньги увеличили спрос на рынке жилья, соответственно продавцы мгновенно отреагировали повышением цен. Но никогда уменьшение спроса не могло заставить продавцов так же быстро снижать цены. Тем более, что резкое подорожание товаров и услуг в последнее время также не добавляет никакого оптимизма для падения цен на недвижимость. Единственное, что может повлиять на корректировку цен в меньшую сторону, это большой объем ввода нового жилья. Это может спровоцировать падение цен на вторичном рынке устаревшего жилого фонда.
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