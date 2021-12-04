Отправлено: - 11:54

abaika95:

Но чуть опустятся ближе к адекватной цене



Цитата:Пенсионные деньги увеличили спрос на рынке жилья, соответственно продавцы мгновенно отреагировали повышением цен. Но никогда уменьшение спроса не могло заставить продавцов так же быстро снижать цены. Тем более, что резкое подорожание товаров и услуг в последнее время также не добавляет никакого оптимизма для падения цен на недвижимость. Единственное, что может повлиять на корректировку цен в меньшую сторону, это большой объем ввода нового жилья. Это может спровоцировать падение цен на вторичном рынке устаревшего жилого фонда.