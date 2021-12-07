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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6371
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.12.21 - 11:38
#3826
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Цитата:
Уже не ваш земляк:

Где там у меня про казахов?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6371
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.12.21 - 11:39
#3827
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Чтобы я извинялся перед тобой?!

Ты извинялся, за то, что просил на коленях, чтоб я приложил усилия, чтобы Сизо изгнали..
А что тут такого то?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6371
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.12.21 - 11:41
#3828
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
земляк:Давай вместе намоем Сизо и сделаем срач

И?
Ну да, подговаривал и иы вместе были одно время в связке .
Чтоб сперва убоать одного, обычная практика..
Потом браться за других..
Ты же мне первый предложил..
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
908
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.12.21 - 11:42
#3829
Комментарий удален модератором.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6371
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.12.21 - 11:42
#3830
Комментарий удален модератором.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6371
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.12.21 - 11:43
#3831
Комментарий удален модератором.
Профайл
Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
908
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.12.21 - 11:44
#3832
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Требую Редакцию хоть как-то отреагировать на клевету 111-го!
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
651
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.12.21 - 11:44
#3833
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Цитата:
abaika95: Сейчас узнал что таноми с таджикского переводится как тело

А абайка это платье из абайной ткани? Прикольно.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6371
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.12.21 - 11:44
#3834
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Цитата:Уже не ваш земляк:Я еще в личку залезу в старые ники и покажу, кого ты на нацпочве мне резать говорил..Сразу тебя выкинут

Это правда, так где там про казахов то?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6371
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.12.21 - 11:45
#3835
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Требую Редакцию

Поплачь еще..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6371
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.12.21 - 11:52
#3836
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Лучше полюбуемся видом нашего города, такой естественной картинкой...

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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11340
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.12.21 - 11:52
#3837
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Цитата:
serg kost:
А абайка это платье из абайной ткани? Прикольно.

Прикольно что ты вместе с Алексом не можешь правильно прочитать по русски, что называется сей предмет абайя))
Ну ладно не русским простительно)
Максаф кстати интересный ник себе выбрал
Переводится как цель)
Одну цель тут преследует)
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Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
816
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.12.21 - 11:55
#3838
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Интересно, а можно ли привлечь внучка за клевету?!

Активные ссылки или номера комментариев хотя бы представьте.
И ещё, ко всем обращаюсь - сейчас будут чистить всю ветку с утра на предмет взаимных оскорблений. Не обижайтесь.
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
908
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.12.21 - 11:59
#3839
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Во избежание судебных исков прошу Редакцию опубликовать те сообщения личного характера, которые я якобы отправлял форумчанину, который скрывался под многочисленными никами. На моей памяти он скрывался под никами 112, 211 и под множеством других. В данный момент он поменял ник на 111.В этих якобы сообщениях, по его словам, я разжигал межнациональную рознь, призывал к физической расправе над некоторыми представителями разных народов.
Между тем, я не отрицаю того, что угрожал нанести побои данному форумчанину за его неадекватные высказывания.Что было, то было.
Но я никогда уничижительно не высказывался о казахах или каких-нибудь других нациях.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6371
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.12.21 - 12:01
#3840
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
никогда уничижительно не высказывался о казахах

Так где там о казахах?
Приведи пример..
Ты же его не приводишь..
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