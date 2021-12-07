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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.12.21 - 11:38
Цитата:
Где там у меня про казахов?
Уже не ваш земляк:
Где там у меня про казахов?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.12.21 - 11:39
Цитата:
Ты извинялся, за то, что просил на коленях, чтоб я приложил усилия, чтобы Сизо изгнали..
А что тут такого то?
Уже не ваш земляк:
Чтобы я извинялся перед тобой?!
Чтобы я извинялся перед тобой?!
Ты извинялся, за то, что просил на коленях, чтоб я приложил усилия, чтобы Сизо изгнали..
А что тут такого то?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.12.21 - 11:41
Цитата:
И?
Ну да, подговаривал и иы вместе были одно время в связке .
Чтоб сперва убоать одного, обычная практика..
Потом браться за других..
Ты же мне первый предложил..
Уже не ваш земляк:
земляк:Давай вместе намоем Сизо и сделаем срач
земляк:Давай вместе намоем Сизо и сделаем срач
И?
Ну да, подговаривал и иы вместе были одно время в связке .
Чтоб сперва убоать одного, обычная практика..
Потом браться за других..
Ты же мне первый предложил..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.12.21 - 11:42
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.12.21 - 11:42
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.12.21 - 11:43
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.12.21 - 11:44
Требую Редакцию хоть как-то отреагировать на клевету 111-го!
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 651
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.12.21 - 11:44
Цитата:
А абайка это платье из абайной ткани? Прикольно.
abaika95: Сейчас узнал что таноми с таджикского переводится как тело
А абайка это платье из абайной ткани? Прикольно.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.12.21 - 11:44
Цитата:
Это правда, так где там про казахов то?
Уже не ваш земляк:
Цитата:Уже не ваш земляк:Я еще в личку залезу в старые ники и покажу, кого ты на нацпочве мне резать говорил..Сразу тебя выкинут
Цитата:Уже не ваш земляк:Я еще в личку залезу в старые ники и покажу, кого ты на нацпочве мне резать говорил..Сразу тебя выкинут
Это правда, так где там про казахов то?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.12.21 - 11:45
Цитата:
Поплачь еще..
Уже не ваш земляк:
Требую Редакцию
Требую Редакцию
Поплачь еще..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.12.21 - 11:52
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11340
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.12.21 - 11:52
Цитата:
Прикольно что ты вместе с Алексом не можешь правильно прочитать по русски, что называется сей предмет абайя))
Ну ладно не русским простительно)
Максаф кстати интересный ник себе выбрал
Переводится как цель)
Одну цель тут преследует)
serg kost:
А абайка это платье из абайной ткани? Прикольно.
А абайка это платье из абайной ткани? Прикольно.
Прикольно что ты вместе с Алексом не можешь правильно прочитать по русски, что называется сей предмет абайя))
Ну ладно не русским простительно)
Максаф кстати интересный ник себе выбрал
Переводится как цель)
Одну цель тут преследует)
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 816
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.12.21 - 11:55
Цитата:
Активные ссылки или номера комментариев хотя бы представьте.
И ещё, ко всем обращаюсь - сейчас будут чистить всю ветку с утра на предмет взаимных оскорблений. Не обижайтесь.
Уже не ваш земляк:
Интересно, а можно ли привлечь внучка за клевету?!
Интересно, а можно ли привлечь внучка за клевету?!
Активные ссылки или номера комментариев хотя бы представьте.
И ещё, ко всем обращаюсь - сейчас будут чистить всю ветку с утра на предмет взаимных оскорблений. Не обижайтесь.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.12.21 - 11:59
Во избежание судебных исков прошу Редакцию опубликовать те сообщения личного характера, которые я якобы отправлял форумчанину, который скрывался под многочисленными никами. На моей памяти он скрывался под никами 112, 211 и под множеством других. В данный момент он поменял ник на 111.В этих якобы сообщениях, по его словам, я разжигал межнациональную рознь, призывал к физической расправе над некоторыми представителями разных народов.
Между тем, я не отрицаю того, что угрожал нанести побои данному форумчанину за его неадекватные высказывания.Что было, то было.
Но я никогда уничижительно не высказывался о казахах или каких-нибудь других нациях.
Между тем, я не отрицаю того, что угрожал нанести побои данному форумчанину за его неадекватные высказывания.Что было, то было.
Но я никогда уничижительно не высказывался о казахах или каких-нибудь других нациях.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.12.21 - 12:01
Цитата:
Так где там о казахах?
Приведи пример..
Ты же его не приводишь..
Уже не ваш земляк:
никогда уничижительно не высказывался о казахах
никогда уничижительно не высказывался о казахах
Так где там о казахах?
Приведи пример..
Ты же его не приводишь..
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