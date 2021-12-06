А у нас снег уже есть в хорошем виде.
Медный Пётр добывает стране купорос весьма заснеженный в Питере.
Иду по Невскому к Московскому вокзалу
по не очень хорошо убранным улицам.
Есть время прогуляться.
\ Сапсан - 4 часа ровно до Москвы вся дорога заснеженные немного леса, на ветвях местами больше чем под ними.
Ёлки новгородские и тверские. Москва в снегу, небольшом.
Дорожные машины в воскресенье бегают стадами на Беговой.
Покупаю радиодетали. Офис на Барвихинской, выдача на Беговой. Просто десятками проезжают уборщики, посыпальщики. разливальщики и прочие коммунальные машины.
Детали получены. Пакет 6800х35, 6800х63, 2200х63, 2200х35 оставшимся могиканам это очень знакомые цифры.
Для деградировшего НГ фото не будет. моё эмбарго в ответ на их блокировку фото.
МЦД1 ход аэроэкспресса на Шарик из очень тихого стал вообще не слышен в окружающей снежной подушке пушистой свежевыпавшей. Впереди пресаживаюсь на Окружной, на экспресс на Наукоград Дубна.
В Москве -1, -2 Там холодно. -12 Дороги пустые на выезд, въезд как всегда в вс вечером ползёт.
Воскресенье, оно такое нужно отдыхать и гулять вдалеке от магистралей.
Но по Москве гулять не хочется.
Завтра утром будем работать.
Общественный транспорт по Москве хоть часы сверяй несмотря на снежные заряды.
А Экспрессы летят строго по расписанию. .............
Бросаю сейчас экспресс в Дмитрове, хотя оплачен до Дубны!
Выхожу на новую велодорожку Москва - Питер.
Участок от Яхромы просто замечательно сделан.
Чистейший наконец снег, вместо месива реагентов.
По велодорожке девушки катают на лыжах. Заснеженные ёлки.
Канал имени Москвы.
С только неделю назад закрытой навигацией.
Написано в электричке Москва - Большая Волга!
Фото не будет. Продавшейся нурлыкунам как бы газете НГ - ЭМБАРГО!