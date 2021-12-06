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≡ «Холодный атмосферный фронт» - О погоде в Костанае и области на ближайшие дни
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43001
«Холодный атмосферный фронт» - О погоде в Костанае и области на ближайшие дни
Отправлено: 06.12.21 - 19:17
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По прогнозам синоптиков, во вторник и среду погода будет определяться северо-западным антициклоном. 7 декабря ночью на юге области ожидаются снег, низовая метель и гололед, на севере туман. Ветер северо-западный 9-14 м/с.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14454
Re: «Холодный атмосферный фронт» - О погоде в Костанае и области...
Отправлено: 06.12.21 - 19:17
#1
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погода, да.
раньше помыл машину в ноябре
и до марта чистый ездишь.
теперь каждый день
по идее надо мыть.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8315
«Холодный атмосферный фронт» - О погоде в Костанае и области на ближайшие дни
Отправлено: 06.12.21 - 19:33
#2
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Цитата:
alex_60:
погода, да. раньше помыл машину в ноябре и до марта чистый ездишь. теперь каждый день по идее надо мыть.

Хорошо,незамерзайка пошла,а то когда сухо, или морозно вообще не продаётся.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14454
«Холодный атмосферный фронт» - О погоде в Костанае и области на ближайшие дни
Отправлено: 06.12.21 - 19:51
#3
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Цитата:
Добринцофф:
Хорошо,незамерзайка пошла,а то когда сухо, или морозно вообще не продаётся.


аптекари тоже поди почесывают руки,
сопливые и кашляющие за пилюлями
прибывают.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
752
«Холодный атмосферный фронт» - О погоде в Костанае и области на ближайшие дни
Отправлено: 06.12.21 - 19:57
#4
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кто о чём, а вшивый о бане :lol:
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
649
«Холодный атмосферный фронт» - О погоде в Костанае и области на ближайшие дни
Отправлено: 06.12.21 - 22:57
#5
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Лучше бы снег до сильных морозов хорошо землю присыпал.

[Исправлено: serg kost, 06.12.2021 - 22:58]
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1322
«Холодный атмосферный фронт» - О погоде в Костанае и области на ближайшие дни
Отправлено: 06.12.21 - 22:59
#6
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Цитата:
alex_60:
раньше помыл машину в ноябре

Раньше реагентами не посыпали, грязюку не разводили
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