Отправлено: - 19:33

alex_60:

погода, да. раньше помыл машину в ноябре и до марта чистый ездишь. теперь каждый день по идее надо мыть.

Цитата:Хорошо,незамерзайка пошла,а то когда сухо, или морозно вообще не продаётся.