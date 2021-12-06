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≡ У каждого пятого ребенка в Казахстане есть лишний вес
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43001
У каждого пятого ребенка в Казахстане есть лишний вес
Отправлено: 06.12.21 - 15:02
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С каждым годом количество детей, страдающих ожирением, только растет. Эксперты отмечают, что Казахстан не обошла проблема избыточного веса. От него страдает каждый пятый ребенок в возрасте от 1 до 14 лет.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6316
Re: У каждого пятого ребенка в Казахстане есть лишний вес
Отправлено: 06.12.21 - 15:02
#1
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На нижних полках обязательно киндер сюрпризы и ММмемс или как его там..
Разориться можно..
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
556
Re: У каждого пятого ребенка в Казахстане есть лишний вес
Отправлено: 06.12.21 - 18:15
#2
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Цитата:
С каждым годом количество детей, страдающих ожирением, только растет. Эксперты отмечают, что Казахстан не обошла проблема избыточного веса. От него страдает каждый пятый ребенок в возрасте от 1 до 14 лет.

Источник:

Потому что дети сидят по домам в интернете. Физического развития практически нет..
Профайл
MAN
§ MAN
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.04.19
Сообщений:
160
Re: У каждого пятого ребенка в Казахстане есть лишний вес
Отправлено: 06.12.21 - 19:28
#3
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Верните Госты, трудовое воспитание,настоящую физруи т.д.
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
556
Re: У каждого пятого ребенка в Казахстане есть лишний вес
Отправлено: 06.12.21 - 19:51
#4
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Цитата:
MAN:
Верните Госты, трудовое воспитание,настоящую физруи т.д


Для начало забери у своего ребёнка смарфон!
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