Отправлено: - 12:58

Звонок о пожаре в гостинице «Sәttі» по адресу ул. Каирбекова, 357 в Костанае поступил на пульт связи «112» в 05:50. Как сообщили в ДЧС, в 05:55 пожарные прибыли на место и обнаружили, что пламенем охвачена кровля здания на площади 400 кв. м.