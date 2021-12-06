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≡ Пришлось вызвать подкрепление - Пожар в гостинице«Satti» прокомментировали в ДЧС и ДП Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42999
Пришлось вызвать подкрепление - Пожар в гостинице«Satti» прокомментировали в ДЧС и ДП Костанайской области
Отправлено: 06.12.21 - 12:58
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Звонок о пожаре в гостинице «Sәttі» по адресу ул. Каирбекова, 357 в Костанае поступил на пульт связи «112» в 05:50. Как сообщили в ДЧС, в 05:55 пожарные прибыли на место и обнаружили, что пламенем охвачена кровля здания на площади 400 кв. м.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14347
Re: Пришлось вызвать подкрепление - Пожар в гостинице«Satti»...
Отправлено: 06.12.21 - 12:58
#1
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Цитата:
«Гостиницу подожгли. 1 зарезали. 3 расстреляли»

Интересно, что в голове у человека, который придумывает такие фейки? :-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14347
Re: Пришлось вызвать подкрепление - Пожар в гостинице«Satti»...
Отправлено: 06.12.21 - 13:02
#2
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Цитата:
двух сотрудников гостиницы и 34 посетителей

Наверняка у кого-то из посетителей была жаркая ночь) запомнят теперь надолго)
Стремно наверное, когда тайное свидание оканчивается эвакуацией через толпу зевак с камерами :oops: :lol:
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