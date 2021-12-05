Re: "Джаз победил в ваших душах. И это прекрасно!" -...

Отправлено: - 23:43

Хип хоп, джаз, эта музыка афроамериканских людей конечно самая лучшая на планете..

Может потому что они когда то тоже были бедными, как мы сейчас и получали по 200 баксов..

Потому их музыка нам близка..