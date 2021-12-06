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И пока не расскажешь, где и в каком образе я тебе привиделся ровно два года назад, ты будешь просто очередным моим фанатиком, бегающим за мной ради хайпа, попросту никем..

Цитата:Сама придумала - сама обиделась? Выйди уже из образа великомученика