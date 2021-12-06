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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.12.21 - 01:33
Цитата:
А если паспортов напечатали 30 миллионов, то будут часть из них раздавать в СКО и кустанайской области?
111:
И теперь украинцев останется миллионов 15?
И теперь украинцев останется миллионов 15?
А если паспортов напечатали 30 миллионов, то будут часть из них раздавать в СКО и кустанайской области?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.12.21 - 01:34
Про два года ляпнул, вот и иди ищи комменты от 27го ноября, какого там года то, 19го?
Не нашел..
Значит я тебе померешился в образе чьем то..
Что то тебе там сказал..
Но был ли это Я?
У тебя по моему проблемы..
Не нашел..
Значит я тебе померешился в образе чьем то..
Что то тебе там сказал..
Но был ли это Я?
У тебя по моему проблемы..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.12.21 - 01:36
Цитата:
Ну ты же говорил о Донбасе..
Про ЮКО вроде нет..
А ну их, пусть раздают..
Это будут новые русские..
Сам возьму если дадут..
maxsaf:
если паспортов напечатали 30 миллионов
если паспортов напечатали 30 миллионов
Ну ты же говорил о Донбасе..
Про ЮКО вроде нет..
А ну их, пусть раздают..
Это будут новые русские..
Сам возьму если дадут..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.12.21 - 01:38
Цитата:
Ну да. А про ЮКО не говорил )
111:
Ну ты же говорил о Донбасе..
Ну ты же говорил о Донбасе..
Ну да. А про ЮКО не говорил )
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.12.21 - 01:42
Цитата:
Ну СКО, да какая разница, все одно..
maxsaf:
про ЮКО не говорил )
про ЮКО не говорил )
Ну СКО, да какая разница, все одно..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.12.21 - 02:25
Цитата:
А он стёрт? Хорошо посмотрел?
111:
Потом посмотри на свой стертый коммент.
Потом посмотри на свой стертый коммент.
А он стёрт? Хорошо посмотрел?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.12.21 - 02:32
Цитата:
Сама придумала - сама обиделась? Выйди уже из образа великомученика
111:
И пока не расскажешь, где и в каком образе я тебе привиделся ровно два года назад, ты будешь просто очередным моим фанатиком, бегающим за мной ради хайпа, попросту никем..
И пока не расскажешь, где и в каком образе я тебе привиделся ровно два года назад, ты будешь просто очередным моим фанатиком, бегающим за мной ради хайпа, попросту никем..
Сама придумала - сама обиделась? Выйди уже из образа великомученика
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.12.21 - 02:45
Цитата:
Где пруфы, Зин? Где доказательства, что я тебя оскорбляю при каждом входе?
---
Ответа не дождёшься! Он тут грозился опубликовать какие-то записи, где я якобы призывал убивать казахов.Да ещё и извинялся перед ним. Но что-то, видимо, пошло не так. Но кому-то выгодно присутствие этого здесь на Форуме. Я вот уже несколько дней жду, когда оно опубликует такой вот "компромат" на меня. Наверное, не дождусь...
Сыкымы:
н
н
Где пруфы, Зин? Где доказательства, что я тебя оскорбляю при каждом входе?
---
Ответа не дождёшься! Он тут грозился опубликовать какие-то записи, где я якобы призывал убивать казахов.Да ещё и извинялся перед ним. Но что-то, видимо, пошло не так. Но кому-то выгодно присутствие этого здесь на Форуме. Я вот уже несколько дней жду, когда оно опубликует такой вот "компромат" на меня. Наверное, не дождусь...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.12.21 - 03:03
ГГость Re: Флуд и оффтопикОтправлено: 13.03.15 - 19:38#2246Цитата:нагыз колхомэн:Являясь ярым опозиционером ты ни когда не станешь депутатоДа ладно уш..Будут платить хорошо и если дела проворачивать, то критическую политику по отношении к власти можно засунуть куда подальше себе в одно известное место..Это бизнес прежде всего, а бизнес тебя и кормит и поит и критиковать собственный бизнес весьма непродуктивно..Тогда нужно становится ярым сторонником власти и настоящим патриотом, чтобы делать именно деньги, которые пахнут зеленью и красотой их величи
---
Гость - оцифрованный внучок. Флюгер...
---
Гость - оцифрованный внучок. Флюгер...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.12.21 - 03:11
ГГость Re: Флуд и оффтопикОтправлено: 20.03.15 - 15:36#2287Цитата:нагыз колхомэн:Но ты же был к ней , в постоянной оппозиции . Удобный случай для тебя , от слов перейти к делу и поддержать Пешехода .Кстати немношко раньше власть я поддерживал.Все началось с того, что наша власть нас вогнала в Союз к Путену.А за это не прощают.
---
Нет слов...
---
Нет слов...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.12.21 - 03:44
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.12.21 - 04:08
Ппервый Re: Флуд и оффтопикОтправлено: 21.04.15 - 13:13#2643если этот форумчанин лучший с его слов, тогда это говорит об уровне форума.в плохую сторну.Цитата:112-й:ОК приглашает туда бесплатно самых ценных, самых лучших форумчан.Рад что меня пригласили туда первым и мой билет был под номером сколько то нулей и в конце один..Я сидел по правую руку, когда остальные форумчане завистливо шипели, что не так сели..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.12.21 - 08:58
Цитата:
Лучше сразу уточнить, а то потом будет как у вас с Сыкымы - говорил, не говорил
111:
Ну СКО, да какая разница, все одно..
Ну СКО, да какая разница, все одно..
Лучше сразу уточнить, а то потом будет как у вас с Сыкымы - говорил, не говорил
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.12.21 - 09:07
Цитата:
Народ, картошку больше не сажайте!
Цитата:
Матери четверых детей в декабре назначили адресную социальную помощь в размере 122 тенге. Женщина, увидев квитанцию, подумала — ошибка. Однако, по ее словам, чиновники заявили: это реальное начисление, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на ЭК.
Народ, картошку больше не сажайте!
Цитата:
Карагандинка Дарига Казангапова получает адресную социальную помощь (АСП) с этого года. В первый квартал ей начислили 125 тыс. тг. Во второй квартал помощи семья не получила, потому что посадила в огороде картофель и это повлияло на доход, который в итоге превысил минимума для получения АСП. В третий квартал женщина получила уведомление, что ей выплатят 244 тенге за два месяца.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.12.21 - 09:27
Цитата:
Да знаем мы таких матерей .
Мужа нет, а дети рождаются..
Муж просто развелся ради асп и сидят на шее все на пособиях..
Еще и пятого родят, но асп получит, так как она одиночка..
maxsaf:
Матери четверых детей в
Матери четверых детей в
Да знаем мы таких матерей .
Мужа нет, а дети рождаются..
Муж просто развелся ради асп и сидят на шее все на пособиях..
Еще и пятого родят, но асп получит, так как она одиночка..
-
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