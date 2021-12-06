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≡ В финале чемпионата мира по теннису среди мужских сборных сыграют команды России и Хорватии
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42997
В финале чемпионата мира по теннису среди мужских сборных сыграют команды России и Хорватии
Отправлено: 06.12.21 - 01:59
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В первом полуфинале встретились команда Сербии, выбившая из турнира на первой стадии плей-офф сборную Казахстана со счетом 2:1, и команда Хорватии, с таким же счетом переигравшая сборную Италии.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14450
Re: В финале чемпионата мира по теннису среди мужских сборных...
Отправлено: 06.12.21 - 01:59
#1
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устаревшая новость в статье.
Россия - обладатель кубка Девиса 2021 года.
Хорваты повержены 2:0в финале.
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