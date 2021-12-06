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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23513
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.12.21 - 00:18
#6496
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Опять, пошёл снег... :lol: :-o
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11760
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.12.21 - 01:23
#6497
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А у нас снег уже есть в хорошем виде.
Медный Пётр добывает стране купорос весьма заснеженный в Питере.
Иду по Невскому к Московскому вокзалу
по не очень хорошо убранным улицам.
Есть время прогуляться.

\ Сапсан - 4 часа ровно до Москвы вся дорога заснеженные немного леса, на ветвях местами больше чем под ними.
Ёлки новгородские и тверские. Москва в снегу, небольшом.
Дорожные машины в воскресенье бегают стадами на Беговой.
Покупаю радиодетали. Офис на Барвихинской, выдача на Беговой. Просто десятками проезжают уборщики, посыпальщики. разливальщики и прочие коммунальные машины.
Детали получены. Пакет 6800х35, 6800х63, 2200х63, 2200х35 оставшимся могиканам это очень знакомые цифры.
Для деградировшего НГ фото не будет. моё эмбарго в ответ на их блокировку фото. :-)

МЦД1 ход аэроэкспресса на Шарик из очень тихого стал вообще не слышен в окружающей снежной подушке пушистой свежевыпавшей. Впереди пресаживаюсь на Окружной, на экспресс на Наукоград Дубна.
В Москве -1, -2 Там холодно. -12 Дороги пустые на выезд, въезд как всегда в вс вечером ползёт.
Воскресенье, оно такое нужно отдыхать и гулять вдалеке от магистралей.
Но по Москве гулять не хочется.
Завтра утром будем работать.
Общественный транспорт по Москве хоть часы сверяй несмотря на снежные заряды.
А Экспрессы летят строго по расписанию. .............

Бросаю сейчас экспресс в Дмитрове, хотя оплачен до Дубны!

Выхожу на новую велодорожку Москва - Питер.
Участок от Яхромы просто замечательно сделан.
Чистейший наконец снег, вместо месива реагентов.
По велодорожке девушки катают на лыжах. Заснеженные ёлки.
Канал имени Москвы.
С только неделю назад закрытой навигацией.

Написано в электричке Москва - Большая Волга!
Фото не будет. Продавшейся нурлыкунам как бы газете НГ - ЭМБАРГО! :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6294
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.12.21 - 01:23
#6498
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У нас что то нет снега, а обещали..
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11760
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.12.21 - 01:56
#6499
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Цитата:
111: У нас что то нет снега, а обещали..

У ваших воришек и жадин напротив тебя по диагонали, котрые летом грызут деревья, снега зимой не выпросишь!

А когда снег сам приходит не выпросишь его убрать.

Самое НЕинтересное фото дня специально для НГ.

Электричка у вокзала в Дмитрове.

Найдите кто хочет на фото прикол.
Он там есть :-)

https://i.ibb.co/gRnXyB7/dmitrov.jpg

[Исправлено: Серый волк, 05.12.2021 - 23:03]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6294
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.12.21 - 02:10
#6500
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Цитата:
Серый волк:
Найдите кто хочет на фото прикол

Не нашел
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