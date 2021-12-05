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≡ "Джаз победил в ваших душах. И это прекрасно!" - Как прошел гала-концерт фестиваля Jazz Bomond 2021 в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42996
"Джаз победил в ваших душах. И это прекрасно!" - Как прошел гала-концерт фестиваля Jazz Bomond 2021 в Костанае
Отправлено: 05.12.21 - 23:43
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- Сложность организации фестиваля в одном – пересечь границу российским исполнителям очень сложно, - сообщил «НГ» руководитель костанайского биг-бэнда Александр ЕВСЮКОВ. – Пришлось готовить целый пакет документов.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6285
Re: "Джаз победил в ваших душах. И это прекрасно!" -...
Отправлено: 05.12.21 - 23:43
#1
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Хип хоп, джаз, эта музыка афроамериканских людей конечно самая лучшая на планете..
Может потому что они когда то тоже были бедными, как мы сейчас и получали по 200 баксов..
Потому их музыка нам близка..
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