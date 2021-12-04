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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 433 из 433«1...431432433
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Куратор темы: drakon
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6281
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.12.21 - 23:31
#6481
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Цитата:
drakon:
Позову братьев. Сходим в Ресторан. И хватит...

Тоже так бы хотел, но обычаи..
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
403
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.12.21 - 00:21
#6482
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Цитата:
drakon:
Задняя, копчённая нога,поросёнка. На - подставке. Вес 6.5 кг. Испанская...

Не мучьте дитю насчет хамона!
Он таки, не знает, как его едят, с чаем или сборщом.
И таки, да!
Его не коптят, а вялят.
:oops:
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23512
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.12.21 - 14:05
#6483
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Время 8.45 час. Температура на улице, -1 градус.

Идёт первый снег. Красота... :lol: :oops:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6281
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.12.21 - 14:10
#6484
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Цитата:
drakon:
Идёт первый снег. Красота

Наверно расстает, а снега много бывает?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10754
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.12.21 - 14:10
#6485
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Цитата:
drakon:
Поменяй уже машину . Возьми ауди например.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14339
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.12.21 - 14:27
#6486
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Цитата:
Don Julio:
drakon: Задняя, копчённая нога,поросёнка. На - подставке. Вес 6.5 кг. Испанская... Не мучьте дитю насчет хамона! Он таки, не знает, как его едят, с чаем или сборщом. И таки, да! Его не коптят, а вялят.

Мы в Канаде в первый раз попробовали. Вкуснятина капец. Невозможно мимо пройти. Типа как сыр с плесенью. Раз попробовал - и теперь постоянно тянет. Не дешевое удовольствие, но ведь и в гробу карманов нет ;-) :lol:
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23512
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.12.21 - 14:36
#6487
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Цитата:
111:
Наверно расстает, а снега много бывает?

Конечно - растает. Самый большой,
был, сколько я помню 14 см.
И всё - тает... :lol: ;-)
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23512
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.12.21 - 14:41
#6488
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Цитата:
Vit:
Поменяй уже машину .

А зачем? Наши люди на Ауди,
в булочную не - ездят... :lol: ;-)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10754
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.12.21 - 16:32
#6489
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Цитата:
drakon:
Курица не птица- опель не машина. Возьми нормального немца, типа ауди или Мерса. На край уже БМВ если по деньгам.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23512
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.12.21 - 16:46
#6490
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Цитата:
Vit:
Курица не птица- опель не машина.

А почему, Опель не - машина.
Мне - пойдёт... :lol: ;-)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10754
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.12.21 - 17:02
#6491
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Цитата:
drakon:
Может и быть Барбаре и норм гонять за хлебом, а нормальному, настоящему парню на бмв
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23512
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.12.21 - 17:02
#6492
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Вот уже и деревья, рассадили.Которые, неделю,

как завезли. См. фото - выше... :lol: :oops: :-P
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6281
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.12.21 - 18:31
#6493
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Цитата:
drakon:
Вот уже и деревья,

А че у тебя с календариком, неправильно показывает..
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23512
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.12.21 - 18:44
#6494
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Цитата:
111:
А че у тебя с календариком,

Это я вчера - фотал... :lol: ;-)
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23512
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.12.21 - 19:52
#6495
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Цитата:
111:
Наверно расстает, а снега много бывает?

Да, сейчас 14.25 час. Снег начал таять.

Сейчас смету, снег с машины, и она,
к утру - высохнет. Если снего опять-
не будет... :lol: ;-)
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