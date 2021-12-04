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Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Куратор темы: drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.12.21 - 23:31
Цитата:
Тоже так бы хотел, но обычаи..
drakon:
Позову братьев. Сходим в Ресторан. И хватит...
Позову братьев. Сходим в Ресторан. И хватит...
Тоже так бы хотел, но обычаи..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 403
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.12.21 - 00:21
Цитата:
Не мучьте дитю насчет хамона!
Он таки, не знает, как его едят, с чаем или сборщом.
И таки, да!
Его не коптят, а вялят.
drakon:
Задняя, копчённая нога,поросёнка. На - подставке. Вес 6.5 кг. Испанская...
Задняя, копчённая нога,поросёнка. На - подставке. Вес 6.5 кг. Испанская...
Не мучьте дитю насчет хамона!
Он таки, не знает, как его едят, с чаем или сборщом.
И таки, да!
Его не коптят, а вялят.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.12.21 - 14:05
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.12.21 - 14:10
Цитата:
Наверно расстает, а снега много бывает?
drakon:
Идёт первый снег. Красота
Идёт первый снег. Красота
Наверно расстает, а снега много бывает?
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.12.21 - 14:10
Цитата:
drakon:Поменяй уже машину . Возьми ауди например.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 14339
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.12.21 - 14:27
Цитата:
Мы в Канаде в первый раз попробовали. Вкуснятина капец. Невозможно мимо пройти. Типа как сыр с плесенью. Раз попробовал - и теперь постоянно тянет. Не дешевое удовольствие, но ведь и в гробу карманов нет
Don Julio:
drakon: Задняя, копчённая нога,поросёнка. На - подставке. Вес 6.5 кг. Испанская... Не мучьте дитю насчет хамона! Он таки, не знает, как его едят, с чаем или сборщом. И таки, да! Его не коптят, а вялят.
drakon: Задняя, копчённая нога,поросёнка. На - подставке. Вес 6.5 кг. Испанская... Не мучьте дитю насчет хамона! Он таки, не знает, как его едят, с чаем или сборщом. И таки, да! Его не коптят, а вялят.
Мы в Канаде в первый раз попробовали. Вкуснятина капец. Невозможно мимо пройти. Типа как сыр с плесенью. Раз попробовал - и теперь постоянно тянет. Не дешевое удовольствие, но ведь и в гробу карманов нет
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.12.21 - 14:36
Цитата:
Конечно - растает. Самый большой,
был, сколько я помню 14 см.
И всё - тает...
111:
Наверно расстает, а снега много бывает?
Наверно расстает, а снега много бывает?
Конечно - растает. Самый большой,
был, сколько я помню 14 см.
И всё - тает...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.12.21 - 14:41
Цитата:
А зачем? Наши люди на Ауди,
в булочную не - ездят...
Vit:
Поменяй уже машину .
Поменяй уже машину .
А зачем? Наши люди на Ауди,
в булочную не - ездят...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.12.21 - 16:32
Цитата:
drakon:Курица не птица- опель не машина. Возьми нормального немца, типа ауди или Мерса. На край уже БМВ если по деньгам.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.12.21 - 16:46
Цитата:
А почему, Опель не - машина.
Мне - пойдёт...
Vit:
Курица не птица- опель не машина.
Курица не птица- опель не машина.
А почему, Опель не - машина.
Мне - пойдёт...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.12.21 - 17:02
Цитата:
drakon:Может и быть Барбаре и норм гонять за хлебом, а нормальному, настоящему парню на бмв
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.12.21 - 17:02
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.12.21 - 18:31
Цитата:
А че у тебя с календариком, неправильно показывает..
drakon:
Вот уже и деревья,
Вот уже и деревья,
А че у тебя с календариком, неправильно показывает..
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.12.21 - 18:44
Цитата:
Это я вчера - фотал...
111:
А че у тебя с календариком,
А че у тебя с календариком,
Это я вчера - фотал...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.12.21 - 19:52
Цитата:
Да, сейчас 14.25 час. Снег начал таять.
Сейчас смету, снег с машины, и она,
к утру - высохнет. Если снего опять-
не будет...
111:
Наверно расстает, а снега много бывает?
Наверно расстает, а снега много бывает?
Да, сейчас 14.25 час. Снег начал таять.
Сейчас смету, снег с машины, и она,
к утру - высохнет. Если снего опять-
не будет...
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