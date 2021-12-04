Отправлено: - 14:27

Don Julio:

drakon: Задняя, копчённая нога,поросёнка. На - подставке. Вес 6.5 кг. Испанская... Не мучьте дитю насчет хамона! Он таки, не знает, как его едят, с чаем или сборщом. И таки, да! Его не коптят, а вялят.

Цитата:Мы в Канаде в первый раз попробовали. Вкуснятина капец. Невозможно мимо пройти. Типа как сыр с плесенью. Раз попробовал - и теперь постоянно тянет. Не дешевое удовольствие, но ведь и в гробу карманов нет