Сведения об элитной недвижимости родных Токаева в Москве засекречены — команда Навального
Отправлено: 03.12.21 - 10:40
В опубликованном 2 декабря видеорасследовании говорится, что сведения о квартирах Тимура и Надежды Токаевых, сына и бывшей супруги президента, засекретили вместе с информацией о недвижимости российских чиновников и сотрудников спецслужб Читать новость
Охотник: Что вам сделал плохого Навальный и его команда? Выводит на чистую воду воров и коррупционеров
А что он вам сделал хорошего? И кого он вывел начистую воду этой статьёй? Где хоть слово про коррупционеров? Нас всех просто просветили, что у президента страны, родственники имеют квартиры в москве. Не больше не меньше. Вы будете рады, если о вашем имуществе и имуществе ваших родственников в таком ключе начнут писать? Сомневаюсь.
Какой конфуз у русофобов! Что то писать надо, но методички еще не обновили, и пришлось импровизировать. И получилось, на арене, два клоуна, Биба и Боба, всмысле, ВЧКашка и Облайка. Было весело, но потом у них кончился словарный запас...
Для особо одарённых - надо было смотреть все эти расследования, чтобы хотя бы иметь представление, об чём речь! А они именно расследования производят. И возникают вопросы - как человек, чиновник, у которого оклад ну пусть даже миллион-два в месяц, стал владельцем недвижимости, стоимость которой превышает его доход в течении 15-20 лет?!Хотя он занимает эту должность лет пять. Взять тех же сыновей Чайки. Там всё конкретно - выписки из Росреестра,из всевозможных баз. Ведь Государство у нас хочет поиметь с каждого, всех занести везде, где только можно, чтобы каждый платил налоги. И на этом и попадаются вот такие "честные" чиновники.Хотя в той же, так ненавидимой некоторыми тут "Гейропе", пусть даже к какому-нибудь чиновнику, возникнут вопросы, так они там с таким скандалом уходят, они сами пишут прошения об отставке. А у нас наоборот. Просто наш Верховный Стерх выстроил такую систему в стране - воруй,но проявляй преданность, и тогда к тебе не возникнут вопросы. ПыСы. Что особенно умиляет, так это то, как защищают российских чиновников даже не россияне, а люди,живущие в Казахстане и Германии. Наверное, они лучше россиян знают российские реалии.
Для особо упёртых рекомендую посмотреть "Хуизмистерпутин" на Ютубе.Вот там действительно - имена, пароли, явки.И документы, чего так горячо требуют верящие в Верховного Стерха. И ещё советую поискать на Ютубе высказывания ныне покойного бывшего депутата Питерского ЗакСа Андрушенко про Путина. После таких откровений неизвестные его избили в подворотне, после чего он скончался.И про депутата Марину Салье. Так что все эти квартиры и поместья - это такая мелочь по сравнению с тем, что наворовала Моль.
Уже не ваш земляк: Что особенно умиляет, так это то, как защищают российских чиновников даже не россияне, а люди,живущие в Казахстане и Германии. Наверное, они лучше россиян знают российские реалии.
Да бывает такое, со стороны виднее. Я тоже коррупный наверное, Помимо ЗП дивиденды по акциям набегают. Ну а если и в пролёте бываю, то не кричу,что Меркель виновата. ПС: А что так прям прижимает? Ну а чего терпите то?
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