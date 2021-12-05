Ну а халяль-вотка, наливаямая всторону Мекки надеюсь присутствует? Цитата:
111: Хм.. Ну купил ты настоящий Гуччи или Версаче? Сумочка за 5 тысяч эвро.. А может лучше на это бабло, у нас, у кого нет денег на это, купить по три китайских сумочки, одежку, обувку, и еду на полгода... Настоящее так же рвется и ломается..
Не надо делать мне мозги, их таки есть кому взбалтывать. Покупая на китайском рынке Гучи, вы считаете что я покупаю поделку и что изделие выработанное умелыми руками китайских коммунистов, они могут врать!? Не может этого быть! Цитата:
111: Салат с колбасы Европейской, странно, думал что колбаса с Эвропы менее жирная..
Соглашусь, это более чем странно. Тем более, у меня сегодня праздник. И раз все сегодня озвучили, у меня сегодня тоже праздничный обед. Похвастаюсь, тоже. Сегодня день флота Индии и у меня сегодня праздничный доширак, с запахом мяса, булочка с вкусом лебеды и отвар чая из высушенных яблочных косточек, с настоящим сахаром. Я вам, не кто-нибудь, у меня пару лет назад, даже деньги были. Настоящие.
АЛИСА будете на сайте скиньте ещё раз название лекарства. Помните была тема, Марик вроде начинал про глицин. Вы сказали что вы используете более нармальный препарат для успокоение организма. Скиньте ещё раз, лучше в личку, тут на сайте я не найду.
Vit: АЛИСА будете на сайте скиньте ещё раз название лекарства. Помните была тема, Марик вроде начинал про глицин. Вы сказали что вы используете более нармальный препарат для успокоение организма. Скиньте ещё раз, лучше в личку, тут на сайте я не найду.
Мне сейчас написала тайная поклонница животного.Или, может быть, само животное. Так вот, это - она! 49 годиков, живёт в Рудном.Скрывается под псевдонимом "Винни Пухова". Я бы смог выложить тут всё, что оно написало, но не пропустят, опять затрут. Это же сколько зла и ненависти в этом существе?!Специально найти мою страницу ради того, чтобы вывалить своё дерьмо. Да ещё и Бегунка приплела.
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин объявил о том, что все жители региона получат российское гражданство. Такое заявление он сделал в ходе встречи с соотечественниками в Москве, передает «Интерфакс».
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