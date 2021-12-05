Отправлено: - 13:37

Почему бы на эти деньги не ввести бесплатный проезд в автобусах для пенсионеров? В некоторых городах это сделали, да и у нас когда-то так было. А то больно смотреть, как сгорбленная старушка, у которой нет ни сотового телефона, ни транспортной карты, трясущимися руками отдает водителю 150 тенге

Цитата:Достали вы своими пенсами У меня родители тоже пенсы, простые трудяги не бизнесмены . Все нормально получают и в лёгкую могут и 150 и 500 оплатить проезд. И покушать у них всегда есть вкусненькое и мне ещё перепадает а если не возьму мамины пельмени или пирожки , обидятся . Хватит уже наших пенсов обвенять в нищите.