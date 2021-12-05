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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
403
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.12.21 - 00:50
#3676
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Цитата:
111:
Халяль сейчас даже свинину колбасу продают..

Ну а халяль-вотка, наливаямая всторону Мекки надеюсь присутствует?
Цитата:
111:
Хм.. Ну купил ты настоящий Гуччи или Версаче? Сумочка за 5 тысяч эвро.. А может лучше на это бабло, у нас, у кого нет денег на это, купить по три китайских сумочки, одежку, обувку, и еду на полгода... Настоящее так же рвется и ломается..

Не надо делать мне мозги, их таки есть кому взбалтывать.
Покупая на китайском рынке Гучи, вы считаете что я покупаю поделку и что изделие выработанное умелыми руками китайских коммунистов, они могут врать!?
Не может этого быть!
Цитата:
111:
Салат с колбасы Европейской, странно, думал что колбаса с Эвропы менее жирная..

Соглашусь, это более чем странно.
Тем более, у меня сегодня праздник. И раз все сегодня озвучили, у меня сегодня тоже праздничный обед. Похвастаюсь, тоже.
Сегодня день флота Индии и у меня сегодня праздничный доширак, с запахом мяса, булочка с вкусом лебеды и отвар чая из высушенных яблочных косточек, с настоящим сахаром.
Я вам, не кто-нибудь, у меня пару лет назад, даже деньги были. Настоящие.
:oops:
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
648
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.12.21 - 09:26
#3677
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Цитата:
Уже не ваш земляк:

Каналов по еде много. Но вот чтобы вкусно, и при этом просто в приготовлении, таких мало. Могу позже ссылку дать на такой канал.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
648
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.12.21 - 10:07
#3678
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Вот начало:

А это когда она с мужем развелась, и открыла вторую версию канала (первый канал на мужа был зарегистрирован, и он хотел сам его монетизировать).


Все рецепты максимально просты, и при этом получаются у всех с первого раза.
Таня даже сложные рецепты упрощает без потери качества и вкуса.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2751
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.12.21 - 12:01
#3679
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Марик сделал своё дело... (Мавр)
Последователи появились
Однако, не хлебом же единым жив человек! Для мозгов тоже что-то нужно

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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10753
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.12.21 - 12:28
#3680
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Цитата:
111:
А я не люблю где в салате присутствует колбаса . Для меня салат это только овощи. Исключение только под шубой с рыбой.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10753
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.12.21 - 12:49
#3681
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АЛИСА будете на сайте скиньте ещё раз название лекарства. Помните была тема, Марик вроде начинал про глицин. Вы сказали что вы используете более нармальный препарат для успокоение организма. Скиньте ещё раз, лучше в личку, тут на сайте я не найду.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6276
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.12.21 - 14:18
#3682
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Цитата:
Vit:
Для меня салат это только овощи.

Я любитель такого..
Можно и наесться даже..
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8313
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.12.21 - 14:32
#3683
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Цитата:
Vit:
АЛИСА будете на сайте скиньте ещё раз название лекарства. Помните была тема, Марик вроде начинал про глицин. Вы сказали что вы используете более нармальный препарат для успокоение организма. Скиньте ещё раз, лучше в личку, тут на сайте я не найду.

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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10753
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.12.21 - 14:37
#3684
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Цитата:
Добринцофф:

Ок. Спасибо.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8313
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.12.21 - 14:45
#3685
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Цитата:
Vit:

Пожалуйста
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
885
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.12.21 - 16:33
#3686
Комментарий проходит проверку.
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4691
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 05.12.21 - 16:39
#3687
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Цитата:
Vit:

Виталь, в личку написала, чтобы тут не занимать)))
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