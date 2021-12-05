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≡ На что можно досрочно потратить пенсионные накопления
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42994
На что можно досрочно потратить пенсионные накопления
Отправлено: 05.12.21 - 10:56
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Увеличение порога достаточности для использования пенсионных накоплений вызвало широкий общественный резонанс. До конца года казахстанцы могут снять свои накопления в соответствии с действующим порогом. Вспомним, на каким цели вкладчики ЕНПФ могут направить часть своих накоплений.
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
196
Re: На что можно досрочно потратить пенсионные накопления
Отправлено: 05.12.21 - 10:56
#1
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Пенсионные отчисления это и есть налог, который отнимается от зарплаты и опять при снятии надо заплатить подоходный налог? Не припухло ли наше государство?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10749
На что можно досрочно потратить пенсионные накопления
Отправлено: 05.12.21 - 11:38
#2
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Цитата:
Охотник:

А я не хочу тратить свои пенсионые накопления на всякие ипотеки, квартиры, машины, долги. На эти все приблуды житейские должно хватать зарплаты. А на свои пенсионые накопления я хочу спокойно ходить в магазин и покупать любые продукты и лекарства не смотря на ценик. И на подарки внукам. Ну раз щас государство начала паниковать то по ходу не будет у меня пенсии раз щас уже начали разбазаривать мои деньги

[Исправлено: Vit, 05.12.2021 - 10:39]

[Исправлено: Vit, 05.12.2021 - 10:40]
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2159
Re: На что можно досрочно потратить пенсионные накопления
Отправлено: 05.12.21 - 12:24
#3
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Цитата:
Vit:
А на свои пенсионые накопления я хочу спокойно ходить в магазин и покупать любые продукты и лекарства не смотря на ценик. И на подарки внукам.

Дай Бог, дожить вам Vit, до пенсии.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10749
На что можно досрочно потратить пенсионные накопления
Отправлено: 05.12.21 - 12:33
#4
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Цитата:
Нурбанчик:

Да я тоже сомневаюсь что доживу до пенсии. Имунитет слабый раз переболел в тяжёлой форме короновирус. Лёгкие ушатал вирусом а не никотином, ведь не курю всё жизнь . Казалось бы по логике должен был живот от еды мутной болеть, а нет наоборот получилось)
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14608
На что можно досрочно потратить пенсионные накопления
Отправлено: 05.12.21 - 12:51
#5
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Цитата:
Охотник:
Пенсионные отчисления это и есть налог

Это не налог.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10749
Re: На что можно досрочно потратить пенсионные накопления
Отправлено: 05.12.21 - 13:21
#6
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Цитата:
Казахстанцы также имеют право инвестировать свои пенсионные накопления путём передачи их в доверительное управление частным компаниям.

Шаг за шагом государство спрыгивает от пенсии. Скорей всего это означает что мы все будем нищие в старости. И будем завидовать сегодняшним пенсионерам. Тогда надо просто удалить этот пункт из налогов. И пусть эти деньги люди используют как хотят.
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