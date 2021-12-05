Отправлено: - 11:38

Охотник:



[Исправлено: Vit, 05.12.2021 - 10:39]

[Исправлено: Vit, 05.12.2021 - 10:40]

Цитата:А я не хочу тратить свои пенсионые накопления на всякие ипотеки, квартиры, машины, долги. На эти все приблуды житейские должно хватать зарплаты. А на свои пенсионые накопления я хочу спокойно ходить в магазин и покупать любые продукты и лекарства не смотря на ценик. И на подарки внукам. Ну раз щас государство начала паниковать то по ходу не будет у меня пенсии раз щас уже начали разбазаривать мои деньги