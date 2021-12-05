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111:

Халяль сейчас даже свинину колбасу продают..

111:

Хм.. Ну купил ты настоящий Гуччи или Версаче? Сумочка за 5 тысяч эвро.. А может лучше на это бабло, у нас, у кого нет денег на это, купить по три китайских сумочки, одежку, обувку, и еду на полгода... Настоящее так же рвется и ломается..

111:

Салат с колбасы Европейской, странно, думал что колбаса с Эвропы менее жирная..

Цитата:Ну а халяль-вотка, наливаямая всторону Мекки надеюсь присутствует?Цитата:Не надо делать мне мозги, их таки есть кому взбалтывать.Покупая на китайском рынке Гучи, вы считаете что я покупаю поделку и что изделие выработанное умелыми руками китайских коммунистов, они могут врать!?Не может этого быть!Цитата:Соглашусь, это более чем странно.Тем более, у меня сегодня праздник. И раз все сегодня озвучили, у меня сегодня тоже праздничный обед. Похвастаюсь, тоже.Сегодня день флота Индии и у меня сегодня праздничный доширак, с запахом мяса, булочка с вкусом лебеды и отвар чая из высушенных яблочных косточек, с настоящим сахаром.Я вам, не кто-нибудь, у меня пару лет назад, даже деньги были. Настоящие.