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≡ Максимально плохое решение - эксперт о повышении порога достаточности
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42994
Максимально плохое решение - эксперт о повышении порога достаточности
Отправлено: 04.12.21 - 12:59
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- Это полный провал всей коммуникационной политики как фонда, так и пенсионной системы, - считает Андрей Чеботарев. - Подобное увеличение не закрывает программу изъятия, оно ее усугубляет тем, что теперь богаче будут становиться еще более богатые, а бедные только беднеть
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14608
Re: Максимально плохое решение - эксперт о повышении порога...
Отправлено: 04.12.21 - 12:59
#1
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Цены на недвижимость должны рухнуть по идее.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6274
Re: Максимально плохое решение - эксперт о повышении порога...
Отправлено: 04.12.21 - 13:00
#2
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Испугались, что пенсионки свои позабирают, не дадут вовремя украсть..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23503
Re: Максимально плохое решение - эксперт о повышении порога...
Отправлено: 04.12.21 - 13:58
#3
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Цитата:

с 2022 года для 20-летних порог достаточности будет составлять 3,1 миллиона тенге. Сейчас - 1,7 миллиона тенге.


Интересно, откуда у 20-летних, возьмётся 3.1 млн. тенге? На счету?... :lol: ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6274
Максимально плохое решение - эксперт о повышении порога достаточности
Отправлено: 04.12.21 - 14:09
#4
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Цитата:
drakon:
Интересно, откуда у 20-летних, возьмётся 3.1 млн. тенге? На счету?...

На них просто переписывают все родители чиновники..
Зарплаты у их 18ти летних детей золотой так сказать молодежи начинаются от двух миллионов тенге и заканчивая двумя миллионами долларов, нет, наверно не заканчивая..
Бизнес, там все на них пишут, чтоб не конфисковали, и отправляют за бугор учиться..
Там и фирмы по отмыванию всего..
Казахстанские..
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7934
Максимально плохое решение - эксперт о повышении порога достаточности
Отправлено: 04.12.21 - 14:18
#5
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Цитата:
Victor Yang:
Цены на недвижимость должны рухнуть по идее.

С чего вдруг... В Костанайской области и прошлый порог достигло хрен да маленько...точнее 1,9% имеющих накопления. Не все из них кинулись покупать жильё... А теперь и вовсе наверное пол процента не разорят пенсионный фонд.
Прошлая разовая акция была больше похожа на предвыборный вброс, зарабатывание очков перед электоратом..типа вот как государство заботится о бездомных гражданах, которые по сути и не воспользовались возможностью приобрести жильё... так как и половины порога не накопили.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6274
Максимально плохое решение - эксперт о повышении порога достаточности
Отправлено: 04.12.21 - 14:20
#6
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Цитата:
yudjin:
Не все из них кинулись покупать жильё

Я пять квартир в Рудном продал, четыре из них просто вытаскивание денег из пенсионки..
Сестра еще вытащила 2 миллиона, то есть зять, купив хату у меня..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6274
Максимально плохое решение - эксперт о повышении порога достаточности
Отправлено: 04.12.21 - 14:25
#7
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Племянница за нал купила хату, но продала типа родителям своего мужа хату тоде за пенсионку..
У тех аж 6 лимонов лежало там..
Комбинатовцы..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23503
Максимально плохое решение - эксперт о повышении порога достаточности
Отправлено: 04.12.21 - 14:29
#8
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Цитата:
111:
то есть зять, купив хату у меня..

Я нигде такой Страны, не видел.
Где с Пенсионного счёта, можно,
деньги - снимать... 8-)
Дурдом... :-o
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6274
Максимально плохое решение - эксперт о повышении порога достаточности
Отправлено: 04.12.21 - 14:31
#9
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Цитата:
drakon:
Где с Пенсионного счёта, можно, деньги - снимать

Не все, основное то не снимешь..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6274
Максимально плохое решение - эксперт о повышении порога достаточности
Отправлено: 04.12.21 - 14:42
#10
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Цитата:
Victor Yang:
Цены на недвижимость должны рухнуть по

Если доллар опустить до 600, то в тенге возможно не рухнут, а даже подымутся..
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К
§ Копарь
(Пользователи)
Регистрация:
24.11.21
Сообщений:
22
Re: Максимально плохое решение - эксперт о повышении порога...
Отправлено: 05.12.21 - 10:37
#11
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Вот экономисты))) Пенсионные накопления. Пенсионные!!! Ауу. О каком снятии средств речь? На жильё? Вы бредите. Запретить любые снятия. Кроме как о тех что перечисленны в названии. Тоесть - пенсионные выплоты. Любые снятия средств не по назначению это прпступление перед вкладчиками фонда. Не о каких "излишних " средствах не может быть и речи. Нам нужня сильные фонды а не обедневшие за счет перетекания средств в жил стой к примеру. Экономисты ........
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