Отправлено: - 14:18

Victor Yang:

Цены на недвижимость должны рухнуть по идее.

Цитата:С чего вдруг... В Костанайской области и прошлый порог достигло хрен да маленько...точнее 1,9% имеющих накопления. Не все из них кинулись покупать жильё... А теперь и вовсе наверное пол процента не разорят пенсионный фонд.Прошлая разовая акция была больше похожа на предвыборный вброс, зарабатывание очков перед электоратом..типа вот как государство заботится о бездомных гражданах, которые по сути и не воспользовались возможностью приобрести жильё... так как и половины порога не накопили.